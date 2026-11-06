У Земли появился новый естественный спутник, но он с нами временно

Вокруг Земли временно вращается новая "мини-луна" – крошечный астероид размером около 1 метра. Сначала астрономы не знали, является ли это естественным телом или космическим мусором.

Что известно об астероиде 2026 QQ8?

Венгерский астроном Кристиан Шарнецкий впервые заметил объект еще 20 августа. Только сейчас Центр малых планет Международного астрономического союза подтвердил, что это естественный камень, а не кусок рукотворного мусора. Он приблизился к Земле в апреле, а 1 мая прошел мимо нее на минимальном расстоянии и попал в гравитационный плен. С тех пор камень длиной около 1 метра движется по орбите вокруг нашей планеты, пишет IFLScience.

Астероид останется с нами недолго. Примерно через месяц он вырвется из земного притяжения и продолжит путешествие вокруг Солнца. В последний раз объект будет находиться рядом с Землей 13 декабря, а перед этим отдалится примерно на 1 миллион 352 тысячи километров.

Угрозы для Земли он не представляет. Ближе всего к планете он подошел, когда расстояние составляло 537 тысяч километров. Это примерно 0,0038 астрономической единицы, или в 1,5 раза больше, чем расстояние от Земли до Луны. Ближе астероид уже не подойдет.

Интегрирование орбиты указывает, что этот объект временно связан с Землей. Никакой связи с известным искусственным объектом не обнаружено,

– прокомментировали в Центре малых планет Международного астрономического союза.

Почему важно изучать такие объекты?

Мини-луны позволяют исследовать околоземные астероиды вблизи. Это помогает лучше понять, как формировалась Солнечная система. Такие знания также полезны для планетарной защиты на случай, если какой-либо объект подойдет к Земле слишком близко.

Чем мини-луна отличается от квазилуны?

Постоянный естественный спутник у Земли только один – Луна. Однако в космосе наша планета взаимодействует с другими малыми телами, и среди временных спутников выделяют мини-луны и квазилуны.

Мини-луны – это небольшие астероиды или кометы, которые захватывает гравитация планеты. Они подходят близко, совершают один или несколько витков вокруг нее, а затем улетают дальше в Солнечную систему. Для Земли это привычная ситуация: у нее почти всегда есть хотя бы одна мини-луна. В августе 2024 года их было сразу две. Одна из них, 2024 PT5, могла быть особенной, ведь имела такой же химический состав, как и Луна. Другая, 2022 NX1, возвращается снова: она была мини-луной в 1981 и 2022 годах.

Квазилуны устроены иначе. Гравитация Земли действует на них, но не удерживает их. Просто со стороны кажется, что они вращаются вокруг планеты. Известно о восьми квазиспутниках Земли, среди которых 469219 Kamoʻoalewa и Cardea. Они облетают Солнце за год вместе с нами, то опережая Землю, то отставая, то приближаясь к Солнцу, то удаляясь.

Вернется ли 2026 QQ8?

По данным EarthSky, астрономы отследили недавнюю историю астероида. Он, похоже, приближается к Земле примерно раз в 10 лет. В 1965 году он подошел довольно близко, но не настолько, чтобы его захватило. В 2058 году он снова пролетит сравнительно недалеко, однако этого тоже не хватит, чтобы он снова стал мини-луной.