У Землі з'явився новий природний супутник, але він з нами тимчасово

Що відомо про астероїд 2026 QQ8?

Угорський астроном Крістіан Шарнецький уперше помітив об'єкт ще 20 серпня. Лише тепер Центр малих планет Міжнародного астрономічного союзу підтвердив, що це природна скеля, а не шматок рукотворного сміття. Вона наблизилася до Землі у квітні, а 1 травня пройшла повз неї найближче й потрапила в гравітаційний полон. Відтоді камінь завдовжки близько 1 метра рухається петлею навколо нашої планети, пише IFLScience.

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Астероїд залишиться з нами недовго. Орієнтовно за місяць він вирветься із земного тяжіння й продовжить подорож навколо Сонця. Востаннє об'єкт перебуватиме поруч із Землею 13 грудня, а перед тим віддалиться приблизно на 1 мільйон 352 тисячі кілометрів.

Загрози для Землі він не становить. Найближче до планети він підійшов, коли відстань становила 537 тисяч кілометрів. Це приблизно 0,0038 астрономічної одиниці, або в 1,5 раза більше за відстань від Землі до Місяця. Ближче астероїд уже не підійде.

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Інтегрування орбіти вказує, що цей об'єкт тимчасово пов'язаний із Землею. Жодного зв'язку з відомим штучним об'єктом не знайшли– прокоментували в Центрі малих планет Міжнародного астрономічного союзу.

Чому вивчати такі об'єкти важливо?

Мінімісяці дають змогу дослідити навколоземні астероїди зблизька. Це допомагає краще зрозуміти, як формувалася Сонячна система. Такі знання також корисні для планетарного захисту на випадок, якщо якийсь об'єкт підійде до Землі надто близько.

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Чим мінімісяць відрізняється від квазімісяця?

Постійний природний супутник у Землі лише один – Місяць. Проте в космосі наша планета взаємодіє з іншими малими тілами, і серед тимчасових супутників виділяють мінімісяці та квазімісяці.

Мінімісяці – це малі астероїди або комети, яких захоплює гравітація планети. Вони підходять близько, роблять одну чи кілька петель навколо неї, а потім летять далі в Сонячну систему. Для Землі це звична ситуація: хоча б один мінімісяць у неї є майже завжди. У серпні 2024 року їх було одразу два. Один із них, 2024 PT5, міг бути особливим, адже мав такий самий хімічний склад, як і Місяць. Інший, 2022 NX1, повертається знову: він був мінімісяцем у 1981 та 2022 роках.

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Квазімісяці влаштовані інакше. Гравітація Землі на них діє, але не утримує їх. Просто з боку здається, що вони обертаються навколо планети. Відомо про вісім квазісупутників Землі, серед яких 469219 Kamoʻoalewa і Cardea. Вони облітають Сонце за рік разом із нами, то випереджаючи Землю, то відстаючи, то наближаючись до Сонця, то віддаляючись.

Чи повернеться 2026 QQ8?

За даними EarthSky, астрономи відстежили недавню історію астероїда. Він, схоже, наближається до Землі приблизно раз на 10 років. У 1965 році він підійшов доволі близько, але не настільки, щоб його захопило. У 2058 році він знову пролетить порівняно недалеко, однак цього теж не вистачить, щоб він знову став мінімісяцем.