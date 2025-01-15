Многолетняя шпионская кампания: Китай установил жучки на миллионы компьютеров по всему миру

Министерство юстиции США вместе с ФБР дистанционно очистило тысячи компьютеров, зараженных китайским вредоносным программным обеспечением. Как сообщили в ведомстве, вирус PlugX был идентифицирован в более чем 170 странах.

Что известно

После сообщений о вмешательстве в системы провайдеров связи в США, эти новые заявления являются, пожалуй, самым большим объявлением о китайской хакерской деятельности. К счастью, спецслужбы смогли обнаружить и обезвредить вирус удаленно, но сделать это удалось лишь на 4200 компьютерах в США. Чиновники говорят, что на самом деле заражены миллионы устройств по всему миру, сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch. Ведомства планируют сообщить американским владельцам пострадавших компьютеров об этой операции через их интернет-провайдеров.

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Согласно пресс-релизу Минюста, хакерские группы, известны как Mustang Panda и Twill Typhoon, получили поддержку от китайского правительства, чтобы использовать PlugX для заражения, контроля и сбора информации с компьютеров за пределами Китая.

Мероприятия по удалению вредоносного программного обеспечения PlugX с компьютеров США начались в августе 2024 года. Они проводились в сотрудничестве с французскими правоохранительными органами и Sekoia.io, французской частной компанией по кибербезопасности, базирующейся во Франции. Sekoia.io обнаружила вредоносное программное обеспечение PlugX в более 170 странах, в том числе и на 3000 компьютеров в самой Франции.

В судебных материалах, поданных в федеральный суд штата Пенсильвания, ФБР заявило, что вредоносное программное обеспечение обычно устанавливается на устройство жертвы через USB-порт компьютера. После установки вирус начинает "собирать и инсценировать компьютерные файлы жертвы для утечки", заявили в ведомстве. Французские власти в свою очередь говорят, что вредоносное программное обеспечение PlugX "используется, в частности, с целью шпионажа".