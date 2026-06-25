2000 новых вакансий: как ИТ-специалистам принять участие в цифровой трансформации Сил обороны

Министерство обороны Украины разворачивает масштабную ИТ-вертикаль в Силах обороны, открывая более 2000 вакансий для разработчиков, аналитиков и менеджеров. Новая структура призвана стать технологическим мостом между фронтом и инновациями, обеспечивая армии асимметрическое преимущество над противником.

Современная война — это противостояние технологий, где скорость принятия решений определяет победу. Чтобы опередить врага, Министерство обороны Украины запускает масштабную ИТ-вертикаль в Силах обороны и ищет более 2000 специалистов.

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Что такое ИТ-вертикаль и как она работает?

Это разветвленная сеть военных ИТ-специалистов на всех уровнях — от отдельного батальона до Генерального штаба и Минобороны. Их главная задача — оперативно тестировать, внедрять и масштабировать цифровые инструменты непосредственно на передовой.

В основу проекта лег успешный опыт института CDTO (Chief Digital Transformation Officer), который ранее занимался цифровизацией гражданских министерств. Теперь этот подход адаптирован к жестким требованиям военного времени.

Эта реформа является частью масштабной трансформации украинской армии, о которой объявил Владимир Зеленский. За этот процесс отвечает Мстислав Баник, а сама система строится на основе технологий и данных в трех доменах — Air-Land-Economy, о чем сообщал Михаил Федоров.

Кто нужен армии и какие вакансии открыты?

Минобороны ищет как действующих военнослужащих, так и гражданских специалистов. Гражданские кандидаты могут мобилизоваться или подписать контракт. Главное требование — реальный опыт в IT или управлении проектами. Возраст и воинское звание не имеют значения. Более того, гражданские специалисты без звания могут получить начальное офицерское звание "младший лейтенант" вместе с назначением.

В настоящее время открыты следующие вакансии:

руководитель подразделения цифровой трансформации (Digital Transformation Lead);

проектный менеджер (Project Manager);

аналитик данных (Data Analyst);

бизнес-аналитик (Business Analyst);

специалист по сопровождению продукта (Product Support);

технический писатель (Technical Writer).

Эти специалисты станут связующим звеном между военными на фронте и разработчиками программного обеспечения. Они будут собирать информацию о потребностях бойцов, формировать технические задания и координировать запуск новых систем.

Каковы условия службы и как проходит отбор?

Отбор кандидатов проходит в три этапа: первичное собеседование с HR, техническое интервью с экспертами и финальное собеседование. Кандидаты могут самостоятельно выбрать подразделение для службы, если там есть вакантное место.

Служба будет проходить в структурах Минобороны, Генштабе, аппарате Главнокомандующего ВСУ или в воинских частях (например, в Государственной специальной службе транспорта). Денежное довольствие начинается от 23 000 гривен. К этой сумме добавляются надбавки за звание, должность, выслугу лет и место службы.

Эти должности не предполагают непосредственного участия в боевых действиях на передовой. Перед началом работы все кандидаты пройдут обучение в военных учебных заведениях и на специальном факультете цифровой трансформации в CDTO Campus.

Почему это критически важно для победы?

По прогнозам Центра искусственного интеллекта Минобороны (Defense AI Center), в ближайшие годы война перейдет в формат "битвы операционных систем". Главная цель — объединить дроны, роботов и разведку в единую цифровую сеть, которая будет мгновенно предлагать решения для бойцов и командования.

ИИ уже помогает ВСУ планировать операции и анализировать ракетные удары, но враг также использует эти технологии. Чтобы сохранить преимущество, Украина привлекает иностранных партнеров (в частности, Palantir) и развивает платформу Brave1 Dataroom.

Помимо боевых систем, новые специалисты будут работать над преодолением бумажной бюрократии. В частности, Минобороны разрабатывает электронный журнал боевых действий, который упростит учет выходов и начисление выплат, а также кадровую HR-систему на базе ИИ для реформирования рекрутинга, сообщает "Бабель".

Создание ИТ-вертикали позволит оперативно внедрять инновации непосредственно в окопах. Именно это технологическое преимущество способно спасти жизни воинов и изменить ход войны.