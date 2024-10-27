Впервые в истории круговорот воды вышел из равновесия․ На осадки полагаться больше нельзя

Согласно новому отчету, изменение климата и постоянное нерациональное использование водных ресурсов вызывают "беспрецедентный стресс" для мировых водных систем. Ученые говорят, что впервые в истории человечества мы больше не можем полагаться на осадки, как главный источник пресной воды, поскольку водный цикл планеты выведен из равновесия.

Детали отчета

Более половины мирового производства пищи находится под угрозой краха в ближайшие 25 лет из-за растущего глобального водного кризиса. Изменение климата, разрушительное землепользование и постоянное неправильное управление водными ресурсами приводят к тому, что почти 3 миллиарда людей теперь находятся в районах, которым грозит засуха и неурожай, пишет LiveScience.

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Если эту тенденцию не изменить, растущий дефицит будет иметь значительное влияние на все человечество и окружающую среду. Несколько крупных городов уже проседают из-за потери подземных вод, а к 2050 году из-за проблем доступа к пресной воде, по прогнозу, будет потеряно до 8% мирового валового внутреннего продукта и 15% ВВП стран с низким уровнем дохода.

Сегодня половина населения мира сталкивается с нехваткой воды. Поскольку этот жизненно важный ресурс становится все более дефицитным, продовольственная безопасность и человеческое развитие оказываются под угрозой. Мы позволяем этому произойти,

– говорит Йохан Рокстрём, директор Потсдамского института исследований влияния на климат.

Он добавляет, что "впервые в истории человечества мы выводим глобальный круговорот воды из равновесия". На осадки, источник всей пресной воды, "больше нельзя полагаться из-за вызванных человеком изменений климата и землепользования, что подрывает основу благосостояния людей и глобальной экономики".

Ученые рассматривают пресную воду в двух аспектах: голубую (содержится в реках, озерах и водоносных артериях) и зеленую (содержится в почве и растениях). Эта вода циркулирует по всему миру в атмосферных потоках, образуя примерно половину осадков, выпадающих на сушу. Территории в Индии, Китае и Европе сильно зависят именно от потока зеленой воды, что ставит их под все большую угрозу дефицита, поскольку погодные системы нарушаются: там, где экосистемы привыкли получать определенное количество влаги, ее выпадает все меньше, а там, где традиционно было более засушливо, теперь наблюдают масштабные наводнения.

В последние годы Амазония подверглась сильным засухам, которые угрожают превратить тропические леса в саванну, ледники тают с беспрецедентной скоростью, а Европа страдает от смертоносных паводков. Предыдущее исследование также осветило опасность в Северной Америке: по прогнозам, к 2071 году почти половина из 204 бассейнов пресной воды в США не сможет удовлетворить спрос на воду.

Ученые призывают "трансформировать экономику воды", начиная с надлежащей оценки воды, чтобы "признать ее дефицит и многочисленные выгоды, которые она приносит".