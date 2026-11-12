Мужчина купил на распродаже дешевую миску, а она оказалась ценным артефактом возрастом 600 лет

Миска, которую коллекционер купил на распродаже во дворе за 35 долларов, оказалась редким фарфором эпохи Мин. На аукционе ее продали за сотни тысяч долларов.

Как миска оказалась в руках экспертов

Фарфор был изготовлен во время правления китайского императора Юнлэ, который правил страной с 1403 по 1424 год. Известно лишь о шести подобных мисках, большинство из которых хранится в музеях. О находке пишет Indian Defence Review.

Неизвестный любитель древностей заметил миску на распродаже во дворе недалеко от Нью-Хейвена в 2020 году. Ее историческое значение было неочевидным, но мужчина предположил, что этот небольшой сосуд стоит рассмотреть повнимательнее. Он заплатил 35 долларов без торга, а затем отправил фотографии в аукционный дом Sotheby's для оценки.

По данным NPR, специалисты Sotheby's распознали признаки фарфора раннего периода династии Мин. Среди тех, кто осматривал находку, была Анджела Мактир, старший вице-президент аукционного дома и руководитель отдела китайского искусства. Миску определили как исключительно редкий образец сине-белого фарфора эпохи Юнлэ. Ее форма, глазурь, декор и качество исполнения соответствовали керамике, которую изготавливали для императорского двора в начале XV века.

Что известно о самой миске

Диаметр миски составляет примерно 16 сантиметров. Она имеет необычную форму, похожую на бутон лотоса или куриное сердце: закругленные бока сужаются к заостренному дну на узкой ножке.

Фарфор украшен цветочными узорами кобальтового цвета. Внутри расположен центральный медальон, окруженный геометрическими фигурами, стилизованными цветами и сложными композициями из листьев. Снаружи изображены цветки лотоса, пионов, хризантем и граната, между которыми чередуются декоративные эмблемы. Вокруг венца и основания проходят полосы цветочного орнамента.

Почему такая находка ценна

Специалисты обнаружили всего шесть подобных чаш в мире. Две хранятся в Национальном дворцовом музее в Тайбэе, одна – в Национальном музее Ирана, по одной – в Британском музее и музее Виктории и Альберта в Лондоне. Еще одну подобную миску ранее выставляли на аукционе Christie's в Гонконге. Находка из Коннектикута довела количество известных экземпляров до семи.

Во время правления Юнлэ императорские печи в Цзиньдэчжэне выпускали фарфор по строго контролируемым образцам для китайского двора. Sotheby's отмечает, что, несмотря на возраст, сосуд сохранился в целом в очень хорошем состоянии. На нем имеется неглубокий скол, слегка деформированный край и незначительный износ, типичный для его возраста.

Сколько заплатили на аукционе

Sotheby's включил миску в аукцион "Важное китайское искусство" в Нью-Йорке. Предварительная оценка составляла от 300 до 500 тысяч долларов. Торги, по имеющимся данным, начались с 200 тысяч долларов, а за лот боролись четверо участников, которые сделали 15 ставок.

Окончательная стоимость составила 721 тысячу 800 долларов. Это на 221 тысячу 800 долларов превысило верхний предел оценки.

По словам NPR, Sotheby's назвал чашу одной из главных изюминок аукциона.

Личность нового владельца в источниках не раскрыли. Как чаша попала из императорского Китая на американскую распродажу во дворе, до сих пор неизвестно.