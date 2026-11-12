Чоловік купив на розпродажі дешеву миску, а вона виявилася цінним артефактом віком у 600 років

Як миска опинилася в руках експертів

Порцеляну виготовили за правління китайського імператора Юнле, який керував країною з 1403 до 1424 року. Відомо лише про шість схожих мисок, більшість із них зберігається в музеях. Про знахідку пише Indian Defence Review.

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Невідомий любитель старожитностей помітив миску на розпродажі у дворі поблизу Нью-Гейвена 2020 року. Її історичне значення було неочевидним, але чоловік припустив, що невеличку посудину варто роздивитися уважніше. Він заплатив 35 доларів без торгу, а потім надіслав фотографії аукціонному дому Sotheby's для оцінки.

За даними NPR, фахівці Sotheby's упізнали ознаки порцеляни раннього періоду династії Мін. Серед тих, хто оглядав знахідку, була Анджела Мактір, старша віцепрезидентка аукціонного дому та керівниця відділу китайських творів мистецтва. Миску визначили як винятково рідкісний зразок синьо-білої порцеляни доби Юнле. Її форма, глазур, декор і якість виконання відповідали кераміці, яку виготовляли для імператорського двору на початку XV століття.

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Що відомо про саму миску

Діаметр посудини становить приблизно 16 сантиметрів. Вона має незвичну форму, схожу на бутон лотоса або куряче серце: заокруглені боки звужуються до загостреної основи на вузькій ніжці.

Порцеляну прикрашають квітковими візерунками кобальтового кольору. Усередині розташований центральний медальйон, оточений геометричними фігурами, стилізованими квітами та складними композиціями з листя. Зовні зображено квіти лотоса, півонії, хризантеми та граната, між якими чергуються декоративні емблеми. Довкола вінця та основи проходять смуги квіткового орнаменту.

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Чим цінна така знахідка

Фахівці знайшли лише шість подібних мисок у світі. Дві зберігаються в Національному палацовому музеї в Тайбеї, одна – в Національному музеї Ірану, ще по одній – у Британському музеї та музеї Вікторії й Альберта в Лондоні. Іще одну подібну миску раніше виставляли на аукціоні Christie's у Гонконгу. Знахідка з Коннектикуту довела кількість відомих зразків до семи.

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За правління Юнле імператорські печі в Цзіндечжені випускали порцеляну за суворо контрольованими зразками для китайського двору. Sotheby's зазначає, що попри вік посудина збереглася загалом у дуже доброму стані. Вона має неглибокий скол, трохи деформований край і незначне зношення, типове для її віку.

Скільки заплатили на аукціоні

Sotheby's включив миску до аукціону "Важливе китайське мистецтво" в Нью-Йорку. Попередня оцінка становила від 300 до 500 тисяч доларів. Торги, за наявними даними, розпочалися із 200 тисяч доларів, а за лот змагалися четверо учасників, які зробили 15 ставок.

Кінцева вартість становила 721 тисячу 800 доларів. Це на 221 тисячу 800 доларів перевищило верхню межу оцінки.

За словами NPR, Sotheby's назвав миску однією з головних окрас аукціону.

Особу нового власника в джерелах не розкрили. Як миска дісталася від імператорського Китаю до американського розпродажу у дворі, досі невідомо.