Астронавты миссии Artemis ушли на карантин перед полетом к Луне

NASA стало еще на шаг ближе к возвращению людей в окололунное пространство. Экипаж миссии Artemis II начал обязательный этап подготовки, без которого старт невозможен. В ближайшие недели мы узнаем, удастся ли реализовать один из важнейших запусков десятилетия.

Почему карантин является ключевым этапом подготовки?

Четверо астронавтов миссии Artemis 2 официально перешли в режим карантина в Хьюстоне. В NASA этот период называют программой стабилизации здоровья – она обычно стартует примерно за 14 дней до запуска и должна свести к минимуму риск заболеваний перед полетом и во время него, пишет Space.

Как пояснили в агентстве, раннее начало карантина оставляет пространство для маневра в случае изменения дат запуска и позволяет сохранить гибкость при подготовке к стартовым окнам в феврале. По текущему плану, NASA рассматривает возможность запуска 6 – 8 февраля или 10 – 11 февраля. Если эти даты станут недоступными, резервные окна запланированы на март и апрель.

Artemis 2 станет первой пилотируемой миссией программы Artemis. В состав экипажа входят астронавты NASA Рид Вайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох, а также представитель Канадского космического агентства Джереми Гансен. Все они совершат примерно 10-дневный полет вокруг Луны на корабле Orion.

Миссия не предусматривает посадки на поверхность спутника и даже не будет выходить на лунную орбиту. Впрочем, ее значение сложно переоценить – это будет первый полет людей в лунное пространство со времени миссии Apollo 17 в 1972 году.

Как именно проходит карантин и насколько он строгий?

Во время карантина астронавты не находятся в полной изоляции. Они могут контактировать с семьей и коллегами, но обязаны соблюдать строгие правила – избегать общественных мест, носить маски и сохранять дистанцию. Параллельно продолжаются финальные тренировки, симуляции миссии и медицинские проверки.

Примерно за шесть дней до старта экипаж должен отправиться в Космический центр Кеннеди во Флориде. Там астронавты будут жить и работать в здании имени Нила Армстронга, где проходит завершающая подготовка к полету.

Ракета почти готова

Пока NASA также готовится к критически важному испытанию – заправки ракеты-носителя Space Launch System, которая 17 января была доставлена на стартовую площадку 39B. Так называемую генеральную репетицию с заправкой топливом запланировано на 2 февраля, сообщает NASA. Именно на этом этапе во время миссии Artemis 1 обнаружили утечки жидкого водорода, что привело к значительным задержкам. Тогда беспилотный полет Orion состоялся только в ноябре 2022 года.

Успех Artemis II станет решающим тестом перед следующими миссиями программы Artemis, которые уже предусматривают высадку астронавтов на поверхность Луны.