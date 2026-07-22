Наша галактика столкнулась с другой миллиарды лет назад и, возможно, перевернулась на бок

Наша родная галактика не всегда была стабильным диском, спокойно плывущим сквозь космос. Новое исследование показывает, что примерно 10 миллиардов лет назад Млечный Путь буквально опрокинулся на бок после масштабного столкновения. Это навсегда изменило его структуру и траекторию движения звезд.

Космическое ДТП

Группа исследователей из Даремского университета в Великобритании использовала сверхдетальные космологические симуляции Auriga, чтобы разгадать давнюю загадку нашей галактики. Они выяснили, что причиной грандиозной переориентации стало поглощение карликовой галактики Gaia-Enceladus-Sausage (Гая-Энцелад-Сосиска), пишет IFLScience.

Это столкновение было лобовым и настолько мощным, что заставило галактический диск изменить свое положение относительно гало темной материи более чем на 90 градусов.

Астрономы давно заметили странную особенность: звезды в звездном гало – сферической области, окружающей диск Млечного Пути – движутся слишком медленно. Данные европейской обсерватории Gaia показали, что их скорость составляет всего около 25 километров в секунду. В то же время компьютерное моделирование указывало на то, что средняя скорость должна была бы быть в два раза выше – примерно 50–60 километров в секунду.

Главный вопрос, на который мы пытались ответить, заключался в том, чтобы определить, какие факторы определяют величину вращения звездных галло в галактиках, подобных Млечному Пути,

– прокомментировали авторы исследования из Даремского университета.

Ученые проанализировали эволюцию 25 галактик, похожих на нашу, и обнаружили прямую связь: замедление гало является прямым следствием переворачивания диска. Во время слияния гравитационный момент силы постепенно изменял наклон Млечного Пути, пока тот буквально не "не лег на бок".

Как выглядел бы переворот с Земли

Весь этот процесс не был мгновенным катаклизмом. Несмотря на драматичность описания, опрокидывание длилось от 150 миллионов до более 1 миллиарда лет. Если бы в то время на Земле были наблюдатели (хотя наше Солнце родилось всего 5 миллиардов лет назад), они увидели бы, как ночное небо медленно меняется, а на месте привычных созвездий появляются совершенно другие структуры.

Мы определили переворот диска как изменение ориентации более чем на 90 градусов, а это означает, что весь Млечный Путь мог лечь на бок, а не обязательно перевернуться вверх ногами,

– добавляют ученые.

Интересно, что выводы команды совпадают с данными Китайской академии наук, опубликованными в журнале Astronomy & Astrophysics. Другая группа астрономов недавно обнаружила, что гало темной материи нашей галактики ориентировано почти перпендикулярно ее звездному диску.

Это служит дополнительным доказательством того, что Млечный Путь пережил масштабную "перестановку" в своем далеком прошлом.