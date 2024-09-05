Провоцируют ли смартфоны рак

Если коротко, то ученые не обнаружили никакой связи между использованием мобильных телефонов и раком мозга. Эти выводы учитывали людей, которые не пользуются смартфонами более 10 лет, изучали количество звонков и их продолжительность.

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Этот отчет базируется на обзоре и анализе результатов более 5 000 исследований. В результате из них всех было выбрано 63 статьи, опубликованные между 1994 и 2022 годами, в которых вместе участвовали участники из 22 стран. В одной из них – исследовании Австралийского агентства по радиационной защите и ядерной безопасности (ARPANSA) – также не выявило связи с другими видами рака головы и шеи.

В 2011 году Международное агентство по изучению рака (МАИР) классифицировало радиоволны как "возможно канцерогенные", что означает, что эксперты агентства не могут ни подтвердить, ни опровергнуть их вред для здоровья. Аналогичную классификацию также имеют Aloe vera, кофе, работа пожарного и более чем 1000 других позиций. Поэтому делать какие-то выводы по этой классификации МАИР просто неуместно.

Этот систематический обзор наблюдений за людьми основывается на гораздо большем наборе данных, чем тот, что рассматривался МАИР. Он также включает более поздние и всесторонние исследования, поэтому мы можем быть более уверенными в том, что влияние радиоволн от беспроводных технологий не представляет опасности для здоровья человека,

– говорит Кен Карипидис, заместитель директора ARPANSA по оценке воздействия на здоровье и ведущий автор исследования.

Карипидис и его команда теперь исследуют, связаны ли мобильные телефоны с другими видами рака, такими как лейкемия.