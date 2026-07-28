Угроза интеллекту: исследование говорит, что дети со смартфонами хуже понимают прочитанное

Психологи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обнаружили тревожную закономерность: наличие собственного смартфона у школьников младших классов напрямую связано с низким уровнем понимания прочитанных текстов. Самое интересное, что запрет гаджетов только в школе на этот показатель почти не влияет.

Дело не в школе, а в собственности

Ученые сосредоточились на учениках третьего и шестого классов, пытаясь выяснить, мешают ли мобильные телефоны концентрации во время академических тестов. Исследователи обнаружили статистически значимую связь: дети, уже имеющие собственный гаджет, демонстрируют существенно худшие результаты в тестах на понимание прочитанного по сравнению со сверстниками без личных устройств, пишет Phys.org.

Мы обнаружили, что не существует определенного возраста, в котором можно дать ребенку телефон без ущерба для понимания прочитанного – негативный эффект наблюдается просто от самого факта владения гаджетом.

– прокомментировала ведущий автор исследования и профессор психологии UCLA Патриция Гринфилд.

Исследователи провели эксперименты в школах округа Лос-Анджелес, проверяя навыки чтения в разных условиях. Результаты оказались неожиданными: присутствие телефона непосредственно на парте или в рюкзаке при выполнении заданий никак не меняло балла ребенка . Решающим фактором оказался статус владельца устройства в повседневной жизни, а не его физическая близость в момент тестирования.

То есть, вероятно, проблема возникает из-за долговременного владения устройством, каким-то образом влияющего на ребенка. Хотя конкретный способ воздействия не исследовался, можно предположить, что причиной все те же короткие видео, которые обеспечивают нам быстрое вознаграждение и расстройства внимания.

Неожиданная польза для двуязычных детей

Несмотря на общую негативную тенденцию, ученые обнаружили и положительное исключение. Для детей, в чьих семьях дома не говорят на английском языке, раннее начало использования текстовых сообщений оказалось полезным для обучения. Если такие ученики начинали активно переписываться в мессенджерах во 2 – 3 классах, то к 6 классу их показатели понимания текстов выравнивались с результатами сверстников, которые вообще не имели телефонов.

Для учащихся из арабоязычных или испаноязычных семей лучше начинать писать сообщения раньше, чем позже,

– добавила Патриция Гринфилд.

Исследователи подытожили, что, несмотря на отсутствие мгновенного влияния школьных запретов на успешность, такие ограничения все равно имеют смысл. Они способствуют развитию социальных навыков и укрепляют отношения между учащимися, стимулируя живое общение вместо виртуального.