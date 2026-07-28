Справа не в школі, а у власності

Вчені зосередилися на учнях третіх та шостих класів, намагаючись з'ясувати, чи заважають мобільні телефони концентрації під час академічних тестів. Дослідники виявили статистично значущий зв'язок: діти, які вже мають власний гаджет, демонструють суттєво гірші результати в тестах на розуміння прочитаного порівняно з однолітками без особистих пристроїв, пише Phys.org.

Ми виявили, що не існує певного віку, в якому можна дати дитині телефон без шкоди для розуміння прочитаного – негативний ефект спостерігається просто від самого факту володіння гаджетом,

– прокоментувала провідна авторка дослідження та професорка психології UCLA Патриція Грінфілд.

Дослідники провели експерименти в школах округу Лос-Анджелес, перевіряючи навички читання в різних умовах. Результати виявилися неочікуваними: присутність телефону безпосередньо на парті чи в рюкзаку під час виконання завдань ніяк не змінювала бали дитини. Вирішальним фактором виявився саме статус власника пристрою у повсякденному житті, а не його фізична близькість у момент тестування.

Тобто, ймовірно, проблема виникає через довготривале володіння пристроєм, що якимось чином впливає на дитину. Хоча конкретний спосіб впливу не досліджувався, можна припустити, що причиною є все ті ж короткі відео, які забезпечують нам швидку винагороду і розлади уваги.

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Неочікувана користь для двомовних дітей

Попри загальну негативну тенденцію, науковці знайшли і позитивний виняток. Для дітей, у чиїх родинах вдома не розмовляють англійською мовою, ранній початок використання текстових повідомлень виявився корисним для навчання. Якщо такі учні починали активно листуватися в месенджерах у 2 – 3 класах, то до 6 класу їхні показники розуміння текстів вирівнювалися з результатами однолітків, які взагалі не мали телефонів.

Для учнів з арабомовних або іспаномовних сімей краще починати писати повідомлення раніше, ніж пізніше,

– додала Патриція Грінфілд.

Дослідники підсумували, що попри відсутність миттєвого впливу шкільних заборон на успішність, такі обмеження все одно мають сенс. Вони сприяють розвитку соціальних навичок і зміцнюють стосунки між учнями, стимулюючи живе спілкування замість віртуального.