В центре Москвы могут исчезнуть мобильный интернет и СМС во время празднований 9 мая

Российские власти объявили о временных ограничениях мобильного интернета в Москве на 9 мая. На фоне подготовки к параду жители столицы и других регионов уже сообщают о массовых перебоях со связью и работой онлайн-сервисов.

Министерство цифрового развития России заявило, что 9 мая в Москве временно ограничат доступ к мобильному интернету и сервисам обмена СМС. В ведомстве объяснили это "обеспечением безопасности праздничных мероприятий" ко Дню победы. Об этом пишут российские СМИ.

Почему в России начали предупреждать об отключении связи?

Согласно сообщению Минцифры РФ, ограничения коснутся не только обычного мобильного интернета, но и так называемого "белого списка" сайтов, которые обычно оставляют доступными даже во время блокировок. При этом в министерстве отметили, что домашний интернет и Wi-Fi будут работать в обычном режиме.

В российском ведомстве также заявили, что пока нет планов по отключению или ограничению мобильного интернета в Москве 7 – 8 мая. В то же время чиновники не исключили, что такие меры могут ввести "в оперативном порядке" в случае возникновения угроз безопасности.

Как писал ранее 24 Канал, несмотря на официальные заявления, жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и других регионов РФ уже жалуются на проблемы со связью во время майских праздников. Массовые сообщения о перебоях фиксируют сервисы Downdetector и "Сбой.рф".

Ранее российские мобильные операторы и банки также предупреждали клиентов о возможных трудностях с доступом к сети и онлайн-сервисам. Финансовые учреждения рекомендовали использовать Wi-Fi для входа в банковские приложения, а также заранее настроить альтернативные способы подтверждения личности – через PIN-коды или QR-коды.

О возможных проблемах отдельно сообщил и сервис "Яндекс Go", который используется для вызова такси, аренды электросамокатов и доставки еды. В компании отметили, что из-за нестабильного мобильного интернета некоторые функции могут работать некорректно.

На фоне усиленных мер безопасности в Москве российские власти в последние дни активно готовятся к проведению парада 9 мая. Из-за этого в городе уже перекрывали движение транспорта и вводили дополнительные ограничения в центральных районах.