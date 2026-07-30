Археологи обнаружили 4-тысячелетний город, опровергающий представления о неравенстве в древности

Один из крупнейших городов древнего мира поставил под сомнение широко распространенную историческую теорию. Новое исследование показывает, что его жители сумели совместить экономический рост с более справедливым распределением благосостояния.

Археологи из Йоркского университета пришли к выводу, что Мохенджо-Даро – крупнейший город цивилизации Инда, которому около 4 тысяч лет, развивался совсем не так, как большинство известных древних государств. Вместо того чтобы с накоплением богатства увеличивался разрыв между богатыми и бедными, город становился все более равноправным. Об этом пишет Sciencedaily.

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Почему Мохенджо-Даро стало исключением среди древних цивилизаций?

Традиционно историки считали, что с ростом первых городов неизбежно усиливалось социальное неравенство. Когда небольшие земледельческие поселения превращались в большие городские центры, власть и богатство концентрировались в руках царей, жрецов и других представителей элиты. Именно они контролировали ресурсы, в то время как разрыв между самыми богатыми и самыми бедными постоянно увеличивался. Однако анализ Мохенджо-Даро показал иную картину.

Исследователи проанализировали архивные археологические материалы и сравнили площадь жилых домов в разные периоды существования города. Именно размеры жилищ стали одним из главных показателей имущественного неравенства.

Оказалось, что по мере развития города разница между самыми большими и самыми маленькими домами постепенно сокращалась. К последнему этапу существования Мохенджо-Даро уровень имущественного неравенства приблизился к показателям первых земледельческих поселений, которые традиционно считаются значительно более равноправными.

Автор исследования доктор Адам Грин из кафедры археологии и кафедры окружающей среды и географии Йоркского университета отметил:

"Архивные данные о древнем городе показывают, что по мере его развития разница между самыми большими и самыми маленькими домами сокращалась. Фактически к концу существования этого огромного городского центра имущественное неравенство снизилось до уровня, характерного для первых земледельческих поселений".

По словам ученого, это резко контрастирует с другими цивилизациями того времени.

"Пока древние египтяне строили пирамиды для своих богов-царей, а греки возводили огромные дворцы в Кноссе, жители цивилизации Инда создавали нечто совершенно иное".

Вместо дворцов – дороги и канализация

В отличие от многих других древних государств, Мохенджо-Даро почти не оставило монументальных сооружений, посвященных правителям или религиозной элите. Археологи не нашли здесь царских дворцов, роскошных гробниц с золотыми сокровищами или огромных статуй правителей.

Зато город активно вкладывал ресурсы в инфраструктуру, которой пользовались все его жители. Археологи обнаружили хорошо спланированные улицы, сложную систему кирпичных водоотводных каналов и продуманную городскую застройку.

Доктор Грин объясняет:

Вместо гробниц, наполненных золотом, и огромных храмов Мохенджо-Даро создавало сложные кирпичные дренажные системы и упорядоченную сеть улиц. Вместо того чтобы все блага общества накапливались в руках небольшой элиты, городские блага были широко доступны обычным домохозяйствам.

Торговля без монополии элиты

Еще одним важным доказательством исследователи называют индийские печати, которые использовались при торговле и ведении хозяйственной деятельности.

В большинстве других древних цивилизаций подобные предметы обычно находились в административных или дворцовых комплексах. Зато в Мохенджо-Даро археологи регулярно находят их в обычных домах.

Это может свидетельствовать о том, что торговля и экономическая деятельность не находились под контролем одного правителя или узкого круга власть имущих. Кроме того, во всей цивилизации Инда использовалась стандартизированная система мер и весов, которая, по мнению авторов работы, способствовала более честной торговле и единым правилам для всех участников обмена.

К какому выводу пришли ученые?

Исследователи считают, что Мохенджо-Даро демонстрирует альтернативный путь развития больших городов. По их мнению, высокий уровень технологического развития, экономическая производительность и масштабная городская жизнь не обязательно требуют концентрации власти и богатства в руках небольшой группы людей.

Доктор Адам Грин подчеркивает:

Мохенджо-Даро часто известно тем, чего в нем нет – дворцов царей, богатых гробниц или статуй правителей. Но именно то, что в нем есть, имеет огромное значение.

Он также обратил внимание на что-то еще:

"В период, когда неравенство, по-видимому, было минимальным, производительность, судя по всему, росла. Это ставит под сомнение представление о том, что для процветания необходимо сосредоточивать власть принятия решений в руках немногих".

По мнению авторов исследования, опыт цивилизации Инда может быть актуален и сегодня. Он демонстрирует, что большой урбанизированный город способен оставаться одновременно инновационным, продуктивным и относительно равноправным, а более справедливое распределение ресурсов могло быть одним из факторов долгосрочного процветания этого города.