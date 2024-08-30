Ошибка приложения: в monobank снова сбой – не работает

В пятницу, 30 августа, пользователи monobank столкнулись с ошибкой в работе приложения и другими сбоями. Программа на смартфоне не работает должным образом, а доступ к картам или операциям ограничен.

Ряд пользователей в сети жалуются на то, что попасть в приложение невозможно. Редакция Техно 24 проверила эту информацию – приложение действительно не работает.

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При попытке получить доступ к приложению люди получают различные сообщения о неисправности.



Сбой в monobank / Фото 24 Канал

Пока неизвестно, насколько серьезным является сбой и когда специалисты техподдержки monobank все починят. В банке не сообщили причины проблем и продолжительность их решения. Пользователям остается ждать, пока все вернется в рабочее состояние.