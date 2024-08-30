Низка користувачів у мережі скаржаться на те, що потрапити в застосунок неможливо. Редакція Техно 24 перевірила цю інформацію – застосунок дійсно не працює.

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Під час спроби отримати доступ до застосунку люди отримують різні повідомлення про несправність.



Збій в monobank / Фото 24 Канал

Наразі невідомо, наскільки серйозним є збій і коли фахівці техпідтримки monobank все полагодять. В банку не повідомили причини проблем та тривалість їх вирішення. Користувачам залишається чекати, поки все повернеться в робочий стан.