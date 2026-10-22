Сверхмощная солнечная буря увеличила радиацию в самолете почти вдвое

Мощная солнечная вспышка класса X5 в ноябре 2025 года вызвала редкую радиационную бурю на Земле. Пассажиры авиарейса из Лондона в Нью-Йорк получили на 42,6 % больше радиации, чем обычно во время полета на такой высоте.

Как солнечная буря повлияла на трансатлантический перелет

Ученые из Великобритании и Нидерландов опубликовали результаты беспрецедентных наблюдений в журнале Space Weather. Специалисты развернули метеорологические шары и измерительные приборы на земле и на высоте до 32 308 метров непосредственно во время вспышки, которую официально назвали GLE 77. Уровень излучения существенно различался в зависимости от геолокации и высоты полета, поэтому прямые измерения оказались гораздо точнее теоретических моделей.

Это первый случай, когда радиационные данные собирались сквозь атмосферу во время явления космической погоды таким образом,

– прокомментировала соавтор исследования и менеджер по космической погоде Метеорологической службы Великобритании Криста Гаммонд.

Она добавила, что этот шаг существенно расширяет понимание подобных явлений и улучшает возможности прогнозирования космической погоды в будущем.

Активность Солнца и угроза для электроники лайнеров

Солнце функционирует по 11-летним циклам, постоянно переходя от периодов затишья к фазе высокой магнитной активности. Американское космическое агентство NASA подтвердило солнечный максимум еще в октябре 2024 года, предупредив о дальнейшем росте количества вспышек.

Обычно магнитное поле и атмосфера нашей планеты защищают людей от космического излучения, однако сверхмощные выбросы корональной массы с Солнца способны вызвать значительные геомагнитные возмущения на Земле.

Во второй половине 2025 года Солнце устроило настоящий шторм. Примерно за неделю до события GLE 77 две солнечные вспышки X-класса вывели из строя радиосвязь в Южной Америке.

Вскоре после этого компания Airbus отозвала для обновления программного обеспечения почти 6 000 лайнеров семейства A320. Причиной послужил предыдущий инцидент 30 октября, когда сбой программы привел к ошибке корректировки высоты из-за попадания блуждающего космического луча высокой энергии.

Рекордные показатели над Шотландией

Команда заранее подготовила датчики для установки на метеозондах и пассажирских самолетах. Ученые подняли аппаратуру в небо всего через час после начала шторма.

Я годами изучал подобные явления, поэтому после первых сообщений предположил, что это очередной незначительный всплеск. Но когда зашел в систему передачи данных и увидел, что происходит над Лервиком, искренне не поверил своим глазам,

– рассказал соруководитель исследования и научный сотрудник космического центра Суррея Фрейзер Бейрд.

Зонды, запущенные из городка Лервик в Шотландии, зафиксировали умеренный уровень опасности на высотах, где курсируют обычные лайнеры .

. В то же время на высотах для сверхзвуковых полетов датчики показали критический уровень угрозы.

Несмотря на это, Международная организация гражданской авиации не выпустила ни одного предупреждения во время этого события. Бейрд подчеркнул, что такие бури характеризуются сильной географической неравномерностью, поэтому скоординированные системы мониторинга имеют решающее значение для оценки реальных радиационных рисков в авиации.