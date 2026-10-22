Як сонячна буря вплинула на трансатлантичний переліт

Науковці з Великої Британії та Нідерландів оприлюднили результати безпрецедентних спостережень у журналі Space Weather. Фахівці розгорнули метеорологічні кулі та вимірювальні прилади на землі й на висоті до 32 308 метрів просто під час спалаху, який офіційно назвали GLE 77. Рівень випромінювання суттєво відрізнявся залежно від геолокації та висоти польоту, тому прямі заміри виявилися набагато точнішими за теоретичні моделі.

Це перший випадок, коли радіаційні дані збирали крізь атмосферу під час події космічної погоди саме в такий спосіб,

– прокоментувала співавторка дослідження та менеджерка з космічної погоди Метеорологічної служби Великої Британії Кріста Гаммонд.

Вона додала, що цей крок суттєво розширює розуміння подібних явищ і покращує можливості майбутнього прогнозування космічної погоди.

Активність Сонця та загроза для електроніки лайнерів

Сонце функціонує за 11-річними циклами, постійно переходячи від періодів спокою до фази високої магнітної активності. Американське космічне агентство NASA підтвердило сонячний максимум ще в жовтні 2024 року, попередивши про подальше зростання кількості спалахів.

Зазвичай магнітне поле й атмосфера нашої планети захищають людей від космічного випромінювання, проте надпотужні викиди корональної маси з Сонця здатні спричинити значні геомагнітні збурення на Землі.

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У другій половині 2025 року світило продемонструвало справжній шторм. Приблизно за тиждень до події GLE 77 два сонячні спалахи X-класу вивели з ладу радіозв'язок у Південній Америці.

Невдовзі після цього компанія Airbus відкликала для оновлення програмного забезпечення майже 6 000 лайнерів сімейства A320. Причиною став попередній інцидент 30 жовтня, коли збій програми спричинив помилку коригування висоти через потрапляння блукаючого космічного променя високої енергії.

Рекордні показники над Шотландією

Команда підготувала датчики заздалегідь для встановлення на метеозондах і пасажирських літаках. Науковці підняли апаратуру в небо всього через годину після початку шторму.

Я роками вивчав подібні явища, тому після перших сповіщень припустив, що це черговий незначний сплеск. Але коли увійшов у систему передачі даних і побачив, що відбувається над Лервіком, щиро не повірив своїм очам,

– розповів співкерівник дослідження та науковий співробітник космічного центру Суррея Фрейзер Бейрд.

Зонди, запущені з містечка Лервік у Шотландії, зафіксували помірний рівень небезпеки на висотах, де курсують звичайні лайнери .

. Водночас на висотах для надзвукових польотів датчики показали критичний рівень загрози.

Попри це, Міжнародна організація цивільної авіації жодного попередження під час події не випустила. Бейрд підкреслив, що такі бурі мають сильну географічну нерівномірність, тому координовані системи моніторингу критично важливі для оцінки реальних радіаційних ризиків у авіації.