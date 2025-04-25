Motorola представила смартфоны Edge 60 и 60 Pro с рекордной яркостью и мощными камерами
- Motorola представила смартфоны Edge 60 и Edge 60 Pro с изогнутыми экранами, яркостью до 4500 кд/м², тройными камерами с сенсорами Sony, и искусственным интеллектом для улучшения изображения.
- Edge 60 Pro оснащен чипсетом Dimensity 8350, до 12 ГБ оперативной памяти, аккумулятором на 6000 мА-ч с быстрой зарядкой, а продажи стартуют в ряде стран, кроме США, с ценами от 600 фунтов стерлингов.
- Базовая модель Edge 60 имеет процессор Dimensity 7300, батареи на 5200 или 5500 мА-ч, поддержку проводной зарядки 68 Вт, и будет доступна по цене от 380 фунтов стерлингов.
Motorola анонсировала новую линейку смартфонов Edge 60 и Edge 60 Pro, главной особенностью которых стали изогнутые 6,7-дюймовые экраны с рекордной для бренда яркостью до 4500 кд/м², емкостные аккумуляторы до 6000 мА-ч и продвинутые камеры на основе сенсора Sony LYT-700C.
Ключевой особенностью новинок является тройная камера, включающая 50-мегапиксельный основной сенсор Sony LYT-700C, 50-мегапиксельный широкоугольный модуль, телеобъектив с 10-мегапиксельным сенсором и 50-кратным зумом, а также 50-мегапиксельную фронтальную камеру, информирует 24 Канал.
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Конечно не обошлось без искусственного интеллекта в камерах – для улучшения качества изображения используется алгоритмы Photo Enhancement Engine (PEE). Он отвечает за уменьшение шумов и повышение детализации.
Флагманский Edge 60 Pro работает на чипсете Dimensity 8350 (4 нм) и предлагает до 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ накопителя стандарта UFS 4.0. Аккумулятор емкостью 6000 мА-ч поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную зарядку 15 Вт.
Младшая версия имеет процессор Dimensity 7300, батареи на 5200 или 5500 мА-ч, поддержку проводной зарядки 68 Вт и слот для карт microSD.
Серия Edge 60 получила новые функции на базе искусственного интеллекта, в частности Next Move – инструмент, анализирующий контент на экране и предлагающий соответствующие действия, например создание плейлиста или списка напоминаний.
Также улучшена цветопередача благодаря сертификации Pantone Validated, а за качество звука отвечают динамики с поддержкой Dolby Atmos.
Смартфоны также отличаются повышенной прочностью: защита от пыли и воды по стандартам IP68/IP69 и сертификация MIL-STD-810H позволяют выдерживать экстремальные температуры, влажность и падения с высоты до 1,5 метра.
Дизайн устройств разработан в сотрудничестве с компанией Pantone. Edge 60 Pro будет доступен в трех цветах:
- Pantone Shadow (кожаное покрытие),
- Pantone Dazzling Blue (нейлон),
- Pantone Sparkling Grape (текстура наждачной бумаги).
Цвета Edge 60 Pro / Фото Motorola
Базовая модель представлена в цветах Pantone Gibraltar Sea, Pantone Shamrock и Pantone Plum Perfect – каждый с собственным типом отделки корпуса.
Продажи стартуют в ряде стран Азии, Европы, Латинской Америки и Океании, но в США смартфоны не будут продаваться. В отдельных регионах устройства будут поставляться с зарядными блоками: 90 Вт для Pro-версии и 68 Вт – для базовой.
Рекомендованная цена Motorola Edge 60 составляет от 380 фунтов стерлингов, а Edge 60 Pro – от 600 фунтов стерлингов. Точная дата начала продаж будет объявлена позже.