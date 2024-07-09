Могут ли вирусы и бактерии из древних египетских мумий сегодня вызывать болезни?

Древние египтяне болели не меньше современных людей. Исследования показывают, что они страдали от многих инфекционных заболеваний, включая оспу, туберкулез и проказу. Возможно ли, что через тысячи лет недавно откопанные мумии могут высвободить какой-то из этих патогенов?

Могут ли ожить старые болезни

Пирс Митчелл, директор Лаборатории древних паразитов Кембриджского университета и старший научный сотрудник кафедры археологии, говорит, что это крайне маловероятно. "Большинство видов паразитов умирают в течение года или двух", не имея живого хозяина, к которому можно было бы прицепиться. "Если подождать более 10 лет, все погибнет", – говорит ученый.

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Например, вирусы оспы, могут размножаться только в клетках живого хозяина. Бактерии, вызывающие туберкулез и проказу, также нуждаются в живых хозяевах, чтобы выжить. Оспа распространяется через прикосновение от человека к человеку, тогда как туберкулез и проказа обычно передаются через жидкости из носа и рта, как правило, через чихание или кашель

В случае с проказой, для ее распространения нужен длительный контакт с больным. Это связано с тем, что два вида бактерий, которые вызывают болезнь, известны как Mycobacterium leprae и Mycobacterium lepromatosis, размножаются медленно.

Еще одним фактором, который уменьшает вероятность заражения от мумии, является деградация ДНК с течением времени.

С помощью анализа можно обнаружить, что все биты ДНК этих паразитов достаточно короткие. Вместо того, чтобы быть красивыми, длинными, здоровыми цепями ДНК, они состоят лишь из 50-100 пар оснований. Это выглядит так, будто все было порезано. Это потому, что [ДНК] деградирует и распадается. Ничто не может быть жизнеспособным, если ДНК распалась – ничто не просыпается,

– говорит Митчелл.

Однако некоторые паразитические кишечные глисты, которые распространяются через фекалии, живут дольше, чем другие организмы, и не все из них нуждаются в живом хозяине, чтобы выжить. Впрочем, они тоже не вызывают беспокойства.

"Они могут быть намного выносливее и могут длиться несколько месяцев, а иногда и несколько лет, но ни один из них не проживет тысячи лет. Подавляющее большинство паразитов погибает, когда умирает хозяин, потому что они не имеют возможности выжить", – добавляет ученый.

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Но даже в случае, если один из этих древних организмов каким-то образом все еще жив и здоров, маски, перчатки и другие средства защиты, которые исследователи носят, чтобы не загрязнить мумии, также не позволят им заразиться или распространить патогенные микроорганизмы.