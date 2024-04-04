Таинственный цилиндр упал прямо из космоса на дом в США, едва не убив человека: что это было

Житель города Нейплз, что во Флориде, написал, что на его дом упал неизвестный объект. Цилиндр, который пробил крышу и едва не попал в человека, вероятно, был космическим мусором.

Детали инцидента

Эта история началась с того, что астроном Джонатан МакДауэлл написал на своей странице в X о входе в атмосферу паллеты с отработанным оборудованием. В частности там были девять разряженных батарей японского космического агентства JAXA, которые сбросили с МКС, чтобы они сгорели в атмосфере. Произошло это над Мексиканским заливом между Канкуном и Кубой "в предварительно прогнозируемом окне, но чуть дальше на северо-восток от наиболее вероятной части маршрута". Впоследствии под твитом появился волнующий комментарий.

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Похоже, что один из этих осколков [...] приземлился в моем доме в Нейплзе. Пробил крышу, прошел через два этажа и почти убил моего сына,

– написал Алехандро Отеро, добавив несколько фотографий обломка.

Он также попросил помочь связаться с NASA: "Я оставил сообщения и электронные письма, но ответа нет", – говорит он. МакДауэлл в свою очередь ответил, что NASA – это не те люди, к которым стоит обращаться. Он "передал это экспертам из Аэрокосмической корпорации, которые изучают подобные вещи".

Как отмечают эксперты, объект может быть обломком Международной космической станции. Цилиндрическая труба была длиной "несколько дюймов" (один дюйм равен 2,54 сантиметра) и весила почти 0,9 килограмма. Она пробила крышу и оба этажа дома Алехандро Отеро 8 марта, едва не попав в его сына.

Происхождение объекта еще не установлено, но Отеро считает, что это, скорее всего, одна из девяти разряженных батарей, сброшенных с МКС. Мусор, сброшенный с космической станции еще в 2021 году, должен был сгореть в атмосфере, но один из них, если это действительно он, уцелел.

Отеро уже передал обломки, повредившие его дом, на экспертизу, которая пройдет в Космическом центре NASA имени Кеннеди во Флориде. После того, как инженеры определят происхождение объекта, Отеро попытается подать иск к федеральному правительству США, чтобы то оплатило ремонт его дома, хотя этот процесс может оказаться сложным, если окажется, что материал происходит от JAXA.