Bethesda выпустила реплику Pip-Boy на волне ажиотажа вокруг сериала Fallout

Компания Bethesda представила полномасштабную копию компьютера Pip-Boy, которую можно полноценно носить с собой, как автономное устройство. Гаджет вызвал восторг у поклонников культовой серии Fallout. По мере того, как нарастает ожидание на будущий сериал Fallout от Amazon, это тщательно изготовленное устройство предлагает ощутимый кусочек любимой постапокалиптической вселенной.

Реплика Pip-Boy изготовлена из металла в масштабе 1:1, что позволяет энтузиастам носить ее на запястье, так же как герои игры, рассказывает 24 Канал. Он имеет мягкий манжет для дополнительного комфорта во время использования.

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Функциональные особенности

Оснащенный небольшим TFT-экраном, Pip-Boy может отображать анимации из игры Fallout и функционировать как часы. Он также служит будильником и работает автономно благодаря встроенному аккумулятору, который заряжается через USB Type-C.

Фотографии Pip-boy

Независимо от того, будет ли он стоять на полке, или носиться как украшение, Pip-Boy очарует геймеров и коллекционеров серии Fallout.

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Цена

Pip-Boy уже доступен на сайте Bethesda по цене 199 долларов, предлагая фанатам уникальную возможность стать владельцем кусочка игровой истории.