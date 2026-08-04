В данных старого марсохода обнаружили скрытые доказательства существования океанов на Марсе

Более двух десятилетий данные марсохода Spirit пылились в архивах NASA, пока современные технологии не позволили ученым увидеть скрытые детали, которые ранее были недоступны. Новый анализ в очередной раз подтвердил: значительные территории Марса когда-то были покрыты жидкой водой.

Тайна в обычной пыли

Исследователи заново изучили данные, которые Spirit собирал в период с 2004 по 2010 год. Ученые обнаружили повсеместные следы кристаллического гематита и измененного магнетита в обычной марсианской почве. Эти минералы содержат железо и указывают на древние химические процессы, которые происходят только при длительном взаимодействии воды с горными породами. Полученные результаты свидетельствуют о том, что жидкая вода на планете была распространена гораздо шире, чем считалось ранее, пишет Space.

Команда ученых объединила сотни отдельных измерений с 32 участков в кратере Гусев, где Spirit работал после приземления в январе 2004 года. Это позволило составить наиболее подробный профиль железистых минералов для типичной марсианской почвы.

Одним из важнейших открытий стало обнаружение кристаллического гематита в обычной марсианской почве,

– прокомментировал ведущий автор исследования и профессор Университета Эдит Коуэн Пауло де Соуза.

Сила новых методов анализа

Ранее специалисты полагали, что в месте посадки Spirit кристаллического гематита почти нет. Сложность заключалась в том, что сигнал этого минерала был слишком слабым, чтобы его могли зафиксировать отдельные приборы марсохода. Только после того, как команда объединила тысячи спектров, собранных за годы миссии, специалисты выделили нужный сигнал из общего фонового шума.

Помимо гематита, исследователи идентифицировали измененный магнетит. Это подтверждает, что первичные вулканические минералы в марсианном грунте претерпели химическую трансформацию под воздействием внешней среды. Поскольку подобная пыль покрывает большую часть планеты, выводы могут касаться не только кратера Гусева, но и всего Марса.

Эта работа показывает, что важные открытия не всегда делаются благодаря сбору новых данных,

– добавил Пауло де Соуза.

Был ли Марс пригодным для жизни?

Новые данные существенно дополняют картину прошлого Красной планеты. В ходе своей миссии Spirit уже обнаруживал измененные водой породы в холмах Колумбия, а марсоход Curiosity позже подтвердил существование древних озер в кратере Гейл. Сейчас Perseverance исследует остатки дельты реки в кратере Езеро, где ученые надеются найти доказательства существования микробиологической жизни.

Несмотря на то, что миссия Spirit официально завершилась много лет назад, ее архивы продолжают приносить сенсационные результаты. Теперь у планетологов появилось еще больше весомых аргументов в пользу того, что когда-то Марс был гораздо более гостеприимным местом с морями и разветвленными речными системами.