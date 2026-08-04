Таємниця у звичайному пилу

Дослідники заново вивчили вимірювання, які Spirit збирав у період з 2004 по 2010 рік. Науковці виявили повсюдні сліди кристалічного гематиту та зміненого магнетиту у звичайному марсіанському ґрунті. Ці мінерали містять залізо і вказують на давні хімічні процеси, які відбуваються лише за умови тривалої взаємодії води з гірськими породами. Отримані результати свідчать, що рідка вода на планеті була поширена набагато сильніше, ніж вважали раніше, пише Space.

Команда науковців об'єднала сотні окремих замірів із 32 ділянок у кратері Гусєв, де Spirit працював після приземлення в січні 2004 року. Це дозволило створити найдетальніший профіль залізистих мінералів для типового марсіанського ґрунту.

Одним із найважливіших відкриттів став пошук кристалічного гематиту в звичайному марсіанському ґрунті,

– прокоментував провідний автор дослідження та професор Університету Едіт Коуен Пауло де Соуза.

Сила нових методів аналізу

Раніше фахівці вважали, що в місці посадки Spirit кристалічного гематиту майже немає. Складність полягала в тому, що сигнал цього мінералу був занадто слабким, щоб його могли зафіксувати окремі прилади марсохода. Тільки після того як команда поєднала тисячі спектрів, зібраних за роки місії, фахівці виділили потрібний сигнал із загального фонового шуму.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Крім гематиту, дослідники ідентифікували змінений магнетит. Це підтверджує, що первинні вулканічні мінерали в марсіанському ґрунті зазнали хімічної трансформації під впливом зовнішнього середовища. Оскільки подібний пил вкриває більшу частину планети, висновки можуть стосуватися не лише кратера Гусєв, а й усього Марса.

Ця робота показує, що важливі відкриття не завжди роблять завдяки збору нових даних,

– додав Пауло де Соуза.

Чи був Марс придатним для життя?

Нові дані суттєво доповнюють картину минулого Червоної планети. Під час своєї місії Spirit вже знаходив змінені водою породи в пагорбах Колумбія, а марсохід Curiosity пізніше підтвердив існування давніх озер у кратері Гейл. Наразі Perseverance досліджує залишки дельти річки в кратері Єзеро, де вчені сподіваються знайти докази існування мікробного життя.

Попри те, що місія Spirit офіційно завершилася багато років тому, її архіви продовжують приносити сенсаційні плоди. Тепер планетологи мають ще більше вагомих аргументів на користь того, що колись Марс був набагато гостиннішим місцем із морями та розгалуженими річковими системами.