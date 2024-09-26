Застрявшая на МКС астронавтка забрала командование станцией у россиянина

После всех проблем, которые постигли Boeing Starliner, астронавты, которые на нем прилетели к Международной космической станции, были вынуждены остаться в космосе до следующего года, когда их смогут оттуда забрать на Землю. Среди них есть Суни Уильямс, которая неожиданно взяла командование станцией в понедельник.

Детали

Уильямс приняла присягу командира по случаю начала 72-й экспедиции МКС, заменив на этом посту российского космонавта Олега Кононенко. Это уже второй раз, когда Суни Уильямс занимает эту должность на борту космической станции, и это очередной поворот в бурной миссии астронавтки, которая должна была пробыть на орбите только 8 дней, а не восемь месяцев, пишет Futurism.

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Кононенко вместе со своим земляком Николаем Чубом и астронавткой NASA Трейси Дайсон полетели на Землю позже в тот же день на борту капсулы экипажа "Союз МС-25", которая приземлилась в Казахстане.

То, что Уильямс достойно пережила эту неудачу, "свидетельствует о ее характере", говорит журналист Фрэнк Лендимур, ведь она "справилась со своей новой и неожиданной ролью с высоким профессионализмом".

Проблемный Starliner

Уильямс, по иронии судьбы, уже должна была быть дома. Но когда она прибыла вместе с бортинженером Бутчем Уилмором в июне, капсула Boeing Starliner, которая доставила их туда и должна была вернуть обратно, столкнулась с кучей технических проблем в программном обеспечении и двигателях, а также утечкой гелия.

Чтобы не рисковать безопасностью своих астронавтов, руководство NASA было вынуждено отправить Starliner обратно на Землю без людей на борту, оставив Уильямс и Уилмора ждать до февраля 2025 года, прежде чем они смогут вернуться на шаттле SpaceX.