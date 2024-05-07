Мощные вспышки произошли на Солнце в эти выходные, и первые последствия уже ударили по Земле

Начиная с конца суток 4 мая и вплоть до обеда 5 мая на Солнце произошло несколько самых мощных вспышек, которые может иметь наша звезда. И хотя не все они были направлены точно на Землю, каждый из этих космических взрывов был локализован таким образом, чтобы иметь заметный эффект на планете.

Согласно данным наблюдений, две сильные вспышки класса M произошли в 22:23 и 23:28 4 мая. После этого еще одна сильная вспышка класса M произошла в самом начале 5 мая – через 6 минут после полуночи. С 5:47 до 6:07 утра солнечные телескопы наблюдали за большой вспышкой более мощного X-класса. Вспышка такой же силы произошла в 11:41 и продолжалась до 12:16, выбрасывая плазму в космос. После этого еще четыре вспышки M-класса происходили с 14:33 до 20:06.

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Последствия

Ученые отчитываются, что самые большие взрывы X-класса порождены скоплением солнечных пятен AR 3663. Каждая вспышка вызывала радиозатемнение и помехи здесь, на Земле, в разных ее частях. Корональные выбросы массы путешествуют сквозь космос медленнее, чем свет и другое излучение, поэтому прибудут к нам в промежутке до 5 дней после события, в зависимости от скорости потока.

Вот одна из вспышек X-класса, произошедших 5 мая:

Но нам может и повезти. Дело в том, что снимки показывают вспышки, направленные несколько в сторону от нас. Поэтому Метеорологическая служба Великобритании говорит, что выбросы были "неочевидными". К сожалению, наша технология коронографии не может сказать, насколько велика вероятность того, что край какой-то из вспышек накроет Землю, поэтому нам остается только ждать.

Сейчас на стороне Солнца, обращенной к Земле, находится девять скоплений солнечных пятен, которые объединяют более 150 отдельных солнечных пятен. Однако AR 3663, похоже, является самой активной. Она появилась 30 апреля и на сегодня выпустила 14 вспышек класса M и три вспышки класса X – это самые мощные вспышки, которые может производить наша звезда. Ученые прогнозируют, что в этом регионе появится еще больше вспышек М-класса и, возможно, еще одна или две Х-класса, прежде чем он повернется к другой стороне Солнца, обращенной от Земли.



Солнечные пятна на ближней к Земле стороне Солнца. Группа AR 3663 находится справа сверху / Фото NASA

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Пятна, вспышки и выбросы

Солнечные вспышки — это зрелищные извержения плазмы на поверхности Солнца, происходящие в результате разрыва и восстановления линий магнитного поля над солнечными пятнами, где магнитное поле временно становится сильнее. Вспышки рентгеновского и ультрафиолетового света, связанные с этими взрывами, могут пронизывать ионосферу Земли со стороны, освещенного Солнцем, вызывая временное отключение радиосвязи.

Иногда солнечная вспышка сопровождается CME. Это огромный выброс плазмы и магнитного поля из Солнца, извергающийся в космос. Эти извержения иногда достигают Земли, хотя им нужно немного больше времени, чтобы добраться сюда, поскольку плазма движется несколько медленнее, чем свет.

Однако, когда они достигают Земли, последствия — известные как геомагнитная буря - значительно глубже. Когда CME достигает Земли, она ударяется в магнитосферу планеты. Это вызывает электрические токи, которые могут протекать через электросети, вызывая колебания и отключения электроэнергии. Токи, генерируемые на низкой околоземной орбите, могут негативно влиять на спутники, а также на радио и навигационные сигналы.

Но лучшая часть — это полярное сияние. Взаимодействие между солнечными частицами, магнитосферой и атмосферой Земли создает красивое сияние в ночном небе вокруг полюсов (днем тоже, просто его не видно из-за слишком яркого солнечного света).

Пока не прогнозируются геомагнитные бури, связанные с двумя вспышками 5 мая, но есть геомагнитные бури, которые вот-вот должны ударить по Земле от предыдущей вспышки на Солнце.

3 мая группа пятен AR 3663 выбросила вспышку класса X, поэтому сегодня или завтра ожидается умеренная геомагнитная буря, которая повлечет затухание радиосигналов на высоких широтах.

Поскольку AR 3663 сейчас вращается в направлении от Земли, любые другие вспышки в ближайшие дни, вероятно, будут иметь гораздо меньший эффект, даже для вспышек X-класса.