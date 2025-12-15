NASA использует комету 3I/ATLAS для тестирования систем защиты Земли от угрозы из космоса

Международная сеть предупреждения об астероидах при ООН пристально следит за межзвездной кометой 3I/ATLAS, которая готовится к максимальному сближению с Землей. Это событие стало ключевым этапом в испытании новых технологий точного отслеживания небесных тел.

Совместная работа агентств поможет лучше прогнозировать движение космических объектов и планировать будущие миссии, информирует 24 Канал со ссылкой на Live Science.

Какие вызовы стоят перед астрономами и почему этот объект так важен?

19 декабря межзвездная комета 3I/ATLAS приблизится к нашей планете на расстояние примерно 270 миллионов километров. За ее передвижением наблюдают не только космические агентства, но и структуры Организации Объединенных Наций. Телескопы по всему миру фиксируют координаты объекта, чтобы ученые могли точнее определить его местонахождение и сделать прогнозы относительно подобных визитов в будущем.

Джеймс Бауэр, ведущий исследователь Международной сети предупреждения об астероидах (IAWN) при ООН и профессор астрономии Мэрилендского университета, сообщил, что наблюдательная кампания сейчас находится на экваторе. Результаты исследований планируется опубликовать в рецензируемом журнале в следующем году.

В сеть IAWN входит более 80 обсерваторий и астрономов-любителей, которые активно исследуют околоземные объекты. Координацию работы сети и кампаний по наблюдению осуществляет NASA.

По словам Бауэра, 3I/ATLAS стала первым межзвездным объектом, который отслеживается с момента запуска кампаний в 2017 году. Ранее, в 2020 и 2021 годах, IAWN наблюдала за потенциально опасным астероидом Апофис.

Следующая кампания по нему ожидается между 2027 и 2029 годами, когда астероид безопасно, но очень близко пролетит мимо Земли.

Для чего это вообще делают?

Главная цель нынешней инициативы – усиление технических возможностей астрометрии, то есть измерения позиций астероидов и комет на небе. Исследователи испытывают новую технику для отслеживания пути 3I/ATLAS. Это критически важно для расчетов траекторий космических аппаратов, которые в будущем могут быть отправлены к подобным кометам.

Бауэр, который также курирует архив данных о малых телах в NASA, отметил важность использования сообществом современных методов.

IAWN планировала подобную кампанию еще с октября 2024 года, поэтому обнаружение 3I/ATLAS в конце июня стало удачным стечением обстоятельств. Приближение межзвездной кометы идеально вписалось в график наблюдений. Однако точное измерение позиции кометы является сложной задачей. Переменная яркость и нестабильность комы – облака газа и пыли вокруг ядра – могут визуально увеличивать размер объекта и затруднять определение его центра.

Несмотря на межзвездное происхождение, 3I/ATLAS демонстрирует классическое кометное поведение. Она содержит воду и углекислый газ, ведя себя подобно обычным кометам Солнечной системы, что делает ее идеальным объектом для исследований.

Интерес к событию огромен: на стартовой встрече в октябре было зафиксировано рекордное количество участников – 171, а на промежуточной телеконференции 9 декабря присутствовали 100 представителей научных организаций и обсерваторий.

Такая активность помогает астрономам совершенствовать навыки отчетности о позиции объектов и поддерживать бдительность относительно других астероидов, которые могут приближаться к Земле.