Спільна робота агенцій допоможе краще прогнозувати рух космічних об'єктів та планувати майбутні місії, інформує 24 Канал з посиланням на Live Science.

Які виклики стоять перед астрономами та чому цей об'єкт такий важливий?

19 грудня міжзоряна комета 3I/ATLAS наблизиться до нашої планети на відстань приблизно 270 мільйонів кілометрів. За її пересуванням спостерігають не лише космічні агентства, а й структури Організації Об'єднаних Націй. Телескопи по всьому світу фіксують координати об'єкта, щоб науковці могли точніше визначити його місцеперебування та зробити прогнози щодо подібних візитів у майбутньому.

Джеймс Бауер, провідний дослідник Міжнародної мережі попередження про астероїди (IAWN) при ООН та професор астрономії Мерілендського університету, повідомив, що спостережна кампанія наразі перебуває на екваторі. Результати досліджень планується опублікувати в рецензованому журналі наступного року.

До мережі IAWN входить понад 80 обсерваторій та астрономів-аматорів, які активно досліджують навколоземні об'єкти. Координацію роботи мережі та кампаній зі спостереження здійснює NASA.

За словами Бауера, 3I/ATLAS стала першим міжзоряним об'єктом, який відстежується з моменту запуску кампаній у 2017 році. Раніше, у 2020 та 2021 роках, IAWN спостерігала за потенційно небезпечним астероїдом Апофіс.

Наступна кампанія щодо нього очікується між 2027 та 2029 роками, коли астероїд безпечно, але дуже близько пролетить повз Землю.

Для чого це взагалі роблять?

Головна мета нинішньої ініціативи – посилення технічних можливостей астрометрії, тобто вимірювання позицій астероїдів і комет на небі. Дослідники випробовують нову техніку для відстеження шляху 3I/ATLAS. Це критично важливо для розрахунків траєкторій космічних апаратів, які в майбутньому можуть бути відправлені до подібних комет.

Бауер, який також курує архів даних про малі тіла в NASA, наголосив на важливості використання спільнотою найсучасніших методів.

IAWN планувала подібну кампанію ще з жовтня 2024 року, тому виявлення 3I/ATLAS наприкінці червня стало вдалим збігом обставин. Наближення міжзоряної комети ідеально вписалося у графік спостережень. Проте точне вимірювання позиції комети є складним завданням. Змінна яскравість та нестабільність коми – хмари газу й пилу навколо ядра – можуть візуально збільшувати розмір об'єкта та ускладнювати визначення його центру.

Попри міжзоряне походження, 3I/ATLAS демонструє класичну кометну поведінку. Вона містить воду та вуглекислий газ, поводячись подібно до звичайних комет Сонячної системи, що робить її ідеальним об'єктом для досліджень.

Інтерес до події величезний: на стартовій зустрічі в жовтні було зафіксовано рекордну кількість учасників – 171, а на проміжній телеконференції 9 грудня були присутні 100 представників наукових організацій та обсерваторій.

Така активність допомагає астрономам удосконалювати навички звітування про позиції об'єктів та підтримувати пильність щодо інших астероїдів, які можуть наближатися до Землі.