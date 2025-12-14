Нові зображення були отримані 26 листопада за допомогою телескопа Gemini North, розташованого на вершині сплячого вулкана Мауна-Кеа на Гаваях. Вони фіксують комету в одній з найактивніших фаз, розповідає 24 Канал з посиланням на Live Science.

Чому комета змінює забарвлення?

Річ у тім, що інтенсивне сонячне випромінювання, при зближенні космічного тіла з нашою зорею, нагріло поверхню об'єкта, що спричинило сублімацію льоду. Цей процес вивільняє в космос величезну кількість пилу та газу, формуючи яскраву хмарну атмосферу (кому) навколо ядра та довгий сяючий хвіст.

Для отримання детального зображення команда астрономів використовувала чотири фільтри: синій, червоний, помаранчевий і зелений. Аналіз показав, що газ у комі тепер має слабкий зелений відтінок, чого не спостерігали кілька місяців тому.



Фото комети 3I/ATLAS зроблене обсерваторією GEMINI / Фото NSF NOIRLab

Причина зміни кольору не пов'язана з позаземними цивілізаціями. Як пояснюють представники NOIRLab (Національної науково-дослідної лабораторії оптико-інфрачервоної астрономії NSF), серед газів, що вириваються з надр 3I/ATLAS, присутній двоатомний вуглець (C2). Саме ця молекула, що складається з двох атомів вуглецю, випромінює зелене світло, пояснює Phys.org.

Наскільки це звичне явище?

Багато комет нашої Сонячної системи, наприклад, торішня "Мати драконів" 12P/Pons-Brooks або нещодавно відкрита C/2025 F2 (SWAN), демонструють схоже зелене світіння під впливом Сонця. Однак цікаво, що під час перших спостережень телескопом Gemini South у Чилі наприкінці серпня – за кілька місяців до зближення із зіркою – 3I/ATLAS мала виразно червоніший відтінок.

Це свідчить про те, що нагрівання змушує комету вивільняти нові типи молекул, даючи вченим підказки щодо її хімічного складу.

Коли 3I/ATLAS наблизиться до Землі?

Комета досягне найближчої точки до Землі 19 грудня, пролетівши на безпечній відстані 270 мільйонів кілометрів. Астрономи не виключають нових сюрпризів.

Поведінка об'єкта під час охолодження після віддалення від Сонця залишається непередбачуваною. Часто тепло проникає всередину ядра із затримкою, що може спровокувати випаровування нових хімічних речовин або раптові спалахи активності вже після проходження перигелію.

