Над китайским городом Чэнду появилось 7 солнц из-за редкого явления: потрясающие кадры

В Китае зафиксировали редкое явление. Там над одним из городов появилось сразу 7 солнц.

В небе над китайским городом Чэнду появилось уникальное оптическое явление. Вследствие этого там можно было увидеть якобы сразу 7 солнц.

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В сети показали видео

Такая оптическая иллюзия возникла из-за преломления и отражения света от многослойного стекла. В то же время это явление длилось не более минуты.

На видео можно увидеть, что некоторые из тех "солнц" являются более тусклыми, чем другие. Это связано с характером образования этого явления.

Над Китаем видели 7 солнц: смотрите видео

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