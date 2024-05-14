Пресная вода появилась на Земле уже через 200 миллионов лет после формирования планеты

Ученые столкнулись с открытием, которое идет вразрез с тем, как они представляли процесс образования нашей планеты. Они говорят, что минералы, которые кристаллизовались вскоре после завершения формирования Земли, показывают, что пресная вода была здесь уже через 200 миллионов лет, а очень скоро появились и континенты.

Детали открытия

Первые континенты Земли могли возникнуть из первобытных океанов гораздо раньше, чем мы думали, всего через шестьсот миллионов лет после формирования планеты. Исследователи обнаружили, что древние кристаллы циркона с холмов Джек Гиллз в Западной Австралии содержат признаки пресной воды, что указывает на наличие участков суши, поскольку пресная вода может образоваться только тогда, когда есть земля, на которой она может накапливаться после выпадения осадков.

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Состав ранней Земли давно озадачивает ученых. Когда наша планета впервые сформировалась 4,6 миллиарда лет назад, она представляла собой бурлящую сферу магмы. Следующий за этим эон, который называют гадейским (4,6-4 миллиарда лет назад), мало изучен. Хотя мы логично понимаем, что эта магма в конце концов застыла и образовала кору, мы не знаем точно, что произошло после этого.

Некоторые ученые предполагают, что Земля могла быть в основном покрыта водой уже 4,4 миллиарда лет назад, что соответствует возрасту самых древних цирконов, когда-либо найденных. Однако непонятно, как именно появилась вода. Возможно, она входила в первоначальный состав планеты, а возможно, была результатом бомбардировки ледяными астероидами.

Пресная вода могла появиться только в том случае, если на тот момент существования Земли уже начался гидрологический цикл — испарения и осадки, и что вода, лишенная минералов, присутствующих в соленой воде, могла накапливаться на новых участках континентальной коры.

Дождевая вода содержит более легкие изотопы, или версии кислорода, поскольку тяжелые изотопы более устойчивы к испарению. Соленая вода содержит более тяжелые изотопы кислорода, которые испаряются не так легко.

Ученые обнаружили, что цирконы, извлеченные из горных пород Джек-Хиллз, содержат более высокие уровни легких изотопов кислорода, чем цирконы, образованные в присутствии морской воды, что указывает на то, что они образовались, когда магма поднялась на поверхность и взаимодействовала с пресной водой.

Цирконы дают ответ

Ученые датировали кристаллы, измерив соотношение различных изотопов урана в образцах. Из 1400 проанализированных цирконов несколько датируются 3,4 миллиарда лет назад, а еще несколько – 4 миллиардами лет назад. Большинство были намного моложе, а самые новые кристаллы датируются 1,85 миллиарда лет назад.

Цирконы чрезвычайно устойчивы. В результате они задерживаются в горных породах, которые намного моложе их, и молодые и старые цирконы в конечном итоге перемешиваются вместе. Согласно презентации, возраст породы, в которой были найдены цирконы из Джек-Хиллз, составляет 3 миллиарда лет.

Благодаря своей устойчивости цирконы чрезвычайно полезны для понимания того, когда именно континентальные плиты, образованные земной корой, начали прорывать поверхность мирового океана. Самая древняя из когда-либо найденных пород датируется 4,03 миллиарда лет назад, но поскольку древнейшие цирконы на сотни миллионов лет старше ее, они дают редкое представление о ранней истории планеты.

Если исследователи правы, одинокие островки суши могли появиться из первобытных волн раньше, чем мы думали.