Деталі відкриття

Перші континенти Землі могли виникнути з первісних океанів набагато раніше, ніж ми думали, всього через шістсот мільйонів років після формування планети. Дослідники виявили, що стародавні кристали циркону з пагорбів Джек Гіллз у Західній Австралії містять ознаки прісної води, що вказує на наявність ділянок суші, оскільки прісна вода може утворитися лише тоді, коли є земля, на якій вона може накопичуватися після випадання опадів.

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Склад ранньої Землі давно спантеличує вчених. Коли наша планета вперше сформувалася 4,6 мільярда років тому, вона являла собою вируючу сферу магми. Наступний за цим еон, який називають гадейським (4,6-4 мільярди років тому), мало вивчений. Хоча ми логічно розуміємо, що ця магма врешті-решт застигла й утворила кору, ми не знаємо точно, що сталося після цього.

Деякі вчені припускають, що Земля могла бути в основному покрита водою вже 4,4 мільярда років тому, що відповідає віку найдавніших цирконів, коли-небудь знайдених. Однак незрозуміло, як саме з'явилася вода. Можливо, вона входила до початкового складу планети, а можливо, була результатом бомбардування льодяними астероїдами.

Прісна вода могла з'явитися лише в тому випадку, якщо на той момент існування Землі вже розпочався гідрологічний цикл — випаровування та опади, і що вода, позбавлена мінералів, присутніх у солоній воді, могла накопичуватися на нових ділянках континентальної кори.

Дощова вода містить легші ізотопи, або версії кисню, оскільки важкі ізотопи більш стійкі до випаровування. Солона вода містить важчі ізотопи кисню, які випаровуються не так легко.

Вчені виявили, що циркони, витягнуті з гірських порід Джек-Хіллз, містять вищі рівні легких ізотопів кисню, ніж циркони, утворені в присутності морської води, що вказує на те, що вони утворилися, коли магма піднялася на поверхню і взаємодіяла з прісною водою.

Циркони дають відповідь

Науковці датували кристали, вимірявши співвідношення різних ізотопів урану в зразках. З 1400 проаналізованих цирконів кілька датуються 3,4 мільярдами років тому, а ще кілька – 4 мільярдами років тому. Більшість були набагато молодшими, а найновіші кристали датуються 1,85 мільярда років тому.

Циркони надзвичайно стійкі. У результаті вони затримуються в гірських породах, які набагато молодші за них, і молоді та старі циркони в кінцевому підсумку перемішуються разом. Згідно з презентацією, вік породи, в якій були знайдені циркони з Джек-Хіллз, становить 3 мільярди років.

Завдяки своїй стійкості циркони надзвичайно корисні для розуміння того, коли саме континентальні плити, утворені земною корою, почали проривати поверхню світового океану. Найдавніша з коли-небудь знайдених порід датується 4,03 мільярдами років тому, але оскільки найдавніші циркони на сотні мільйонів років старші за неї, вони дають рідкісне уявлення про ранню історію планети.

Якщо дослідники мають рацію, самотні острівці суші могли з'явитися з первісних хвиль раніше, ніж ми думали.