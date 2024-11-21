В monobank появились сталкерские скины, а в STALKER 2 можно найти знакомого котика

Monobank ко дню выхода украинской игры S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустил в приложении набор специальных скинов, которые фанаты игры могут использовать для своих карт. Однако коллаборация продолжилась и в игровом мире, ведь там можно найти символ monobank.

Внимательные сталкеры могли заметить что в Залесье, локации в начале игры, продавец Хомяк держит на прилавке весы, а на ней наклейка с котиком из monobank, сообщает 24 Канал.

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Между тем monobank добавил немало элементов кастомизации для пользователей в стиле S.T.A.L.K.E.R. 2, которые можно получить осуществив покупку в цифровом магазине Steam, Xbox, GOG или EGS.

Также кроме виртуальных предметов, вроде костюма для аватара, можно получить скин карты.



Дизайн для карты в Google Pay или Apple Pay / Фото 24 Канал



Наклейка кота в игре S.T.A.L.K.E.R. 2 / Фото 24 Канал

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Напомним, что S.T.A.L.K.E.R. 2 вышел в свет 20 ноября и доступен на ПК и Xbox Series X|S. Игру можно приобрести в магазине Steam и Xbox, или же получить к ней доступ оформив подписку PC Game Pass или Game Pass Ultimate.