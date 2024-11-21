Уважні сталкери могли помітити що в Заліссі, локації на початку гри, продавець Хом'як тримає на прилавку вагу, а на ній наліпка з котиком з monobank, повідомляє 24 Канал.

Читайте на сайті Це не помилки, це аномалії: гравці жартують над багами STALKER 2, поки студія обіцяє виправлення

Тим часом monobank додав чимало елементів кастомізації для користувачів у стилі S.T.A.L.K.E.R. 2, які можна отримати здійснивши покупку в цифровому магазині Steam, Xbox, GOG або EGS.

Також окрім віртуальних предметів, як от костюма для аватара, можна отримати скін картки.



Дизайн для картки в Google Pay чи Apple Pay / Фото 24 Канал



Наліпка кота у грі S.T.A.L.K.E.R. 2 / Фото 24 Канал

Дивіться також Розробники STALKER 2 висловили подяку ЗСУ у титрах гри

Нагадаємо, що S.T.A.L.K.E.R. 2 вийшов у світ 20 листопада і доступний на ПК та Xbox Series X|S. Гру можна придбати в магазині Steam та Xbox, або ж отримати до неї доступ оформивши підписку PC Game Pass чи Game Pass Ultimate.