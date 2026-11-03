Впервые в истории в окаменелостях динозавра обнаружена кровь

Палеонтологи впервые химически подтвердили наличие остатков крови в окаменелостях динозавра возрастом 115 миллионов лет. Ранее ученые считали, что клетки не могут сохраниться в течение такого длительного периода времени.

Что именно обнаружили в костях бразильского динозавра?

Палеонтологи постоянно находят окаменелые кости динозавров, иногда раскапывают следы лап или ископаемые раковины. Совсем редко удается обнаружить отпечатки кожи или перьев. Однако окаменелые клетки считались принципиально невозможными, пишет PopSci.

Теперь исследователи доказали обратное. В статье в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences международная команда палеонтологов подтвердила, что в окаменелостях динозавра сохранились неповрежденные биомолекулы и минерализованные красные кровяные клетки. Подобные предположения высказывались и раньше, но новое исследование стало первым, в котором химически идентифицировали гем. Это соединение, переносящее кислород в крови.

Это действительно выдающееся открытие. Эти результаты ставят под сомнение давнее предположение о том, что некоторые биомолекулы, например гемоглобин, не способны пережить глубокий период времени,

– прокомментировала соавтор исследования, химик из Университета Кертина в Австралии Клити Грайс.

У какого динозавра сохранилась кровь?

Доказательства обнаружили внутри окаменелых костей конечностей молодой особи Aratasaurus museunacionali. Ее нашли еще в 2008 году. Этот теропод жил в раннем меловом периоде на территории современного северо-востока Бразилии. По останкам ученые оценили длину животного более чем в 3 метра, а вес – примерно в 34 килограмма. Этот динозавр был молодым, поэтому взрослые особи, вероятно, вырастали еще больше.

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Как кровь могла сохраниться миллионы лет?

Исследователи внимательно изучили тонкие срезы окаменелостей. Они обнаружили минерализованные компоненты красных кровяных клеток, а рядом с ними – сложный оксид марганца под названием гаусманит. Этот материал помог сохранить клеточные структуры гема.

Гем – это кольцеобразная молекула с железом, которая связывает многие белки, прежде всего гемоглобин. Гаусманит также помог сохранить другие биомолекулы крови, в частности аминокислоты в коллагене.

По мнению авторов, такая степень сохранности возможна только при быстром погребении в среде, богатой микробами, но в то же время бедной кислородом.

Что это меняет для науки?

Клити Грайс и ее коллеги считают, что открытие имеет более широкое значение для палеонтологии на молекулярном уровне. Дальнейшие исследования могут помочь лучше понять, как эволюционировала кровь, как функционировал метаболизм динозавров и насколько активными были древние животные.

Есть и космическое измерение: если такие хрупкие биомолекулы смогли сохраниться миллионы лет в суровых условиях, подобные следы жизни могут существовать и где-то еще во Вселенной.