Человек возвращается на Луну: NASA выходит на финишную прямую с миссией Artemis II

Соединенные Штаты официально вступают в решающую фазу подготовки к первой за более чем полвека пилотируемой экспедиции к спутнику Земли. Огромная ракета Space Launch System вместе с кораблем Orion уже собраны в единую систему, а инженеры завершают последние проверки перед историческим выходом на стартовую позицию. Впереди экипаж ждет опасное путешествие, которое определит будущее освоения космоса.

Как проходит подготовка к миссии?

Сейчас подготовка ракеты Space Launch System (SLS) и космического корабля Orion, который получил собственное название Integrity, вышла на финишную прямую в здании вертикальной сборки Космического центра Кеннеди. Специалисты планируют начать транспортировку всей 98-метровой конструкции на стартовую площадку 39B не раньше субботы, 17 января 2026 года, пишет 24 Канал со ссылкой на Autoevolution.

Этот процесс является чрезвычайно сложной задачей: специальный гусеничный транспортер crawler-transporter-2 преодолеет путь длиной 6,4 километра примерно за 12 часов. Успех этой операции зависит от благоприятных погодных условий и полной технической готовности всех систем.

На пути к этому этапу инженерам пришлось решить ряд технических проблем:

Во время финальных проверок был обнаружен кабель системы прекращения полета, который не соответствовал спецификациям из-за изгиба, поэтому его оперативно заменили.

Также возникали трудности с клапаном герметизации люка корабля Orion и утечками в наземном оборудовании, что обеспечивает подачу кислорода для дыхания экипажа.

Лори Глейз, представитель директората разработки исследовательских систем NASA, отметила, что безопасность астронавтов остается главным приоритетом, поэтому специалисты тщательно устраняют любые неисправности перед выходом на старт.



Space Launch System / Фото NASA



После установки ракеты на площадке начнется критически важный этап – генеральная репетиция с заправкой топливом, запланирована на конец января. В баки SLS загрузят более 2,65 миллиона литров криогенного топлива, чтобы проверить герметичность систем и отработать процедуру обратного отсчета.

Это испытание является особенно важным, поскольку во время предыдущей миссии Artemis I возникали проблемы с утечкой жидкого водорода. Команда поддержки также отработает процедуру размещения астронавтов в кабине и герметизацию люков, хотя сами члены экипажа не будут присутствовать во время этого теста.



Экипаж Artemis II / Фото NASA

В состав исторического экипажа вошли четверо опытных специалистов: командир Рейд Вайзман, пилот Виктор Гловер, специалист миссии Кристина Кох от NASA и представитель Канадского космического агентства Джереми Хансен, отмечает BBC. В течение 10-дневного путешествия они должны проверить системы жизнеобеспечения, связи и навигации в условиях глубокого космоса.

Астронавты проведут ручное маневрирование кораблем Orion на околоземной орбите, после чего направятся к Луне по траектории свободного возвращения, используя гравитацию спутника для полета обратно к Земле без дополнительных мощных маневров двигателей.



Экипаж Artemis II / Фото NASA

Когда стартует миссия?

Выбор конкретной даты запуска зависит от сложной орбитальной механики. Траектория полета должна гарантировать, что Orion не будет находиться в тени дольше 90 минут, чтобы солнечные панели могли постоянно производить электроэнергию.

Сейчас определено несколько окон для старта: первое открывается 6 февраля и длится до 14 февраля 2026 года. Следующие возможности появятся в начале марта и в конце марта и в начале апреля, пишет NASA.



Корабль Orion, в котором будут находиться астронавты/ Фото NASA

Эта миссия станет фундаментом для следующего шага – высадки людей на южный полюс Луны в рамках Artemis III, что запланирована не ранее 2027 года. Успех Artemis II и Artemis III позволит США начать строительство окололунной станции Gateway и подготовить почву для будущих полетов на Марс.