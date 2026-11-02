NASA просит частные компании спасти легендарный телескоп Hubble

Swift был запущен 20 ноября 2004 года. Изначально NASA рассчитывала, что аппарат проработает примерно два года, однако он значительно превзошел этот срок и продолжал научные наблюдения более двух десятилетий. Его главной задачей было обнаружение гамма-вспышек – кратковременных, но чрезвычайно мощных выбросов энергии, возникающих во время некоторых из самых экстремальных космических явлений. Например, они могут сопровождать гибель массивных звезд или слияние нейтронных звезд.

Особенностью Swift была способность очень быстро менять ориентацию и направлять свои приборы на участки неба, где только что зафиксировали вспышку. Благодаря этому он мог оперативно исследовать события, которые другие телескопы рисковали пропустить. Обсерватория наблюдала Вселенную в рентгеновском, ультрафиолетовом и видимом диапазонах. За время работы она обнаружила более 2000 гамма-вспышек и около 1400 сверхновых звезд, а также исследовала кометы, астероиды и черные дыры. Ее наблюдения помогали другим обсерваториям, в частности "Хабблу" и "Джеймсу Уэббу", выявлять перспективные объекты для более детального изучения.

Причиной преждевременного завершения миссии стало постепенное снижение орбиты. Swift находился на низкой околоземной орбите, где на спутники продолжает воздействовать остаточная атмосфера. Даже на значительной высоте ее сопротивление постепенно замедляет космические аппараты, поэтому они теряют высоту. В последние годы ситуацию усугубила повышенная солнечная активность. Солнечное излучение нагревает верхние слои атмосферы и вызывает их расширение, увеличивая сопротивление для спутников на низких орбитах.

В результате Swift начал снижаться быстрее, чем ожидали специалисты NASA. Самостоятельно исправить ситуацию обсерватория не могла, поскольку не располагала двигательной установкой, достаточной для поддержания орбиты. Поэтому NASA решила воспользоваться необычным решением – отправить к телескопу отдельный космический аппарат, который должен был физически захватить его и перевести на более высокую орбиту.

В сентябре 2025 года NASA заключила контракт на сумму 30 миллионов долларов с американской компанией Katalyst Space Technologies. Она должна была разработать и отправить к Swift специальный роботизированный аппарат LINK. Его оснастили тремя механическими манипуляторами, с помощью которых он должен был захватить обсерваторию, стабилизировать ее и придать необходимый импульс для перехода на более высокую орбиту.

Это была необычная миссия даже по меркам космической отрасли. На разработку, изготовление, испытания и запуск аппарата отвели менее года, что чрезвычайно мало, учитывая, что космические аппараты обычно разрабатывают и тестируют годами, а иногда и десятилетиями. Успех LINK мог бы стать важным шагом к будущим миссиям по ремонту, модернизации и продлению срока эксплуатации космических аппаратов.

LINK отправили в космос 3 июля 2026 года с помощью ракеты-носителя Pegasus XL компании Northrop Grumman. Однако примерно через три недели после запуска у аппарата начались проблемы с системой ориентации и управления движением. Из-за технических неисправностей два из трех гироскопических маховиков, необходимых для изменения положения космического аппарата, перестали нормально работать. LINK начал неконтролируемо вращаться, что существенно затруднило его маневрирование.

Инженеры пытались исправить ситуацию с помощью программных обновлений и восстановления управления, однако стабильной работы достичь не удалось. 19 августа NASA официально объявила, что LINK больше не будет пытаться захватить Swift и поднять его орбиту. В то же время компания Katalyst получила возможность продолжить испытания сближения и маневрирования вблизи обсерватории, чтобы собрать данные для будущих космических миссий.

В итоге LINK смог приблизиться к Swift примерно на 12–15 километров и даже сделал фотографии обсерватории. Однако этого расстояния было недостаточно для использования роботизированных манипуляторов. 25 сентября 2026 года аппарат LINK после 85 дней пребывания на орбите самостоятельно вошел в атмосферу Земли.

Что теперь станет со Swift

После отмены спасательной операции Swift ненадолго вернулся к научной работе. Обсерватория продолжила наблюдения за космическими объектами и явлениями, в частности остатками звездных взрывов, сверхмассивными черными дырами и кометами. Однако его орбита продолжала понижаться.

20 октября 2026 года телескоп достиг высоты примерно 275 километров над Землей. На такой высоте атмосферное сопротивление стало настолько сильным, что аппарат уже не мог должным образом поддерживать ориентацию для научных наблюдений. Swift сделал свои последние снимки, а затем перешел в безопасный режим. Команда управления из Университета штата Пенсильвания отправила команду, которая фактически завершила работу обсерватории. NASA официально сообщила о завершении миссии 23 октября.

Для NASA эта неудача не означает, что средства, потраченные на LINK, не принесли никакого результата. Даже без спасения Swift испытания продемонстрировали возможности и проблемы технологий роботизированного обслуживания спутников. Данные, собранные во время сближения, могут помочь разработать более надежные системы для будущих миссий, которые позволят ремонтировать космические аппараты или продлевать их работу вместо того, чтобы преждевременно терять дорогостоящие научные инструменты. Поэтому на самом деле у "Хаббла" отличные шансы.