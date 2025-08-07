NASA сообщила о потере связи с одним из двух спутников миссии TRACERS, запущенных в космос 23 июля. Аппараты должны были изучать магнитное поле Земли. Команда миссии надеется восстановить связь со спутником в августе, когда улучшатся условия для работы его солнечных панелей. Судьба миссии зависит от успеха этой попытки.

23 июля ракета SpaceX Falcon 9 вывела на орбиту два идентичных спутника NASA в рамках миссии TRACERS (Tandem Reconnection and Cusp Electrodynamics Reconnaissance Satellites). Их задачей было изучение так называемых полярных щелей – областей над магнитными полюсами Земли. Аппараты должны были лететь друг за другом с интервалом в несколько секунд, чтобы фиксировать динамику переключения линий магнитного поля планеты, но не все пошло по плану, информирует 24 Канал со ссылкой на заявление NASA.

Смотрите также Белый дом приказывает NASA уничтожить два важных спутника и завершить их миссии

Однако уже 25 июля на одном из аппаратов, получившем название Space Vehicle 1 (SV1), возникла неисправность в подсистеме питания, из-за чего связь с ним оборвалась. В NASA объяснили, что, по расчетам, солнечные батареи спутника пока получают недостаточно света для полноценной работы.

Так с этими спутниками все кончено?

Команда миссии не оставляет надежд. Ожидается, что в августе освещенность солнечных панелей SV1 улучшится, и именно тогда инженеры попытаются восстановить контакт. Только после этого можно будет оценить состояние спутника и понять, сможет ли он продолжить работу.

В то же время второй аппарат, Space Vehicle 2 (SV2), работает в штатном режиме. Он проходит этап ввода в эксплуатацию, который планируют завершить до конца августа.

Для чего созданы эти спутники?

Миссия TRACERS имеет целью исследовать процесс магнитного пересоединения, возникающий при взаимодействии солнечного ветра с магнитным полем Земли. Понимание этого явления поможет ученым точнее прогнозировать последствия солнечной активности и готовиться к ним.