23 липня ракета SpaceX Falcon 9 вивела на орбіту два ідентичні супутники NASA в рамках місії TRACERS (Tandem Reconnection and Cusp Electrodynamics Reconnaissance Satellites). Їхнім завданням було вивчення так званих полярних щілин – областей над магнітними полюсами Землі. Апарати мали летіти один за одним з інтервалом у кілька секунд, щоб фіксувати динаміку перемикання ліній магнітного поля планети, але не все пішло за планом, інформує 24 Канал з посиланням на заяву NASA.

Однак вже 25 липня на одному з апаратів, що отримав назву Space Vehicle 1 (SV1), виникла несправність у підсистемі живлення, через що зв'язок з ним обірвався. У NASA пояснили, що, за розрахунками, сонячні батареї супутника наразі отримують недостатньо світла для повноцінної роботи.

То з цими супутниками все скінчено?

Команда місії не полишає надій. Очікується, що в серпні освітленість сонячних панелей SV1 покращиться, і саме тоді інженери спробують відновити контакт. Тільки після цього можна буде оцінити стан супутника та зрозуміти, чи зможе він продовжити роботу.

Водночас другий апарат, Space Vehicle 2 (SV2), працює у штатному режимі. Він проходить етап введення в експлуатацію, який планують завершити до кінця серпня.

Для чого створені ці супутники?

Місія TRACERS має на меті дослідити процес магнітного перез'єднання, що виникає під час взаємодії сонячного вітру з магнітним полем Землі. Розуміння цього явища допоможе вченим точніше прогнозувати наслідки сонячної активності та готуватися до них.