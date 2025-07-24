Увечері 23 липня 2025 року компанія SpaceX, заснована Ілоном Маском, здійснила черговий запуск ракети Falcon 9. Приблизно о 22:30 за місцевим часом мешканці Одеси та інших регіонів України, розташованих на півночі – північному заході від міста, могли спостерігати в небі яскравий слід, який отримав назву "Космічна медуза", розповідає 24 Канал з посиланням на спільноту Alpha Centauri, яка пояснила, що відбувається.

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Це явище стало справжнім сюрпризом для багатьох, адже не всі розуміють, що саме вони бачать і чому воно виглядає так незвично.



Залишковий ефект від "Космічної медузи" / Фото Serge Antonyuk

Як утворюється ефект "Космічної медузи"?

Це явище виникає завдяки унікальним умовам, які поєднуються на час запуску, висоті польоту ракети та освітленню. Під час сутінок – тобто незадовго до сходу сонця або одразу після заходу – небо на землі вже темне, але на великій висоті, куди піднімається ракета, сонячне світло все ще присутнє.

Вихлопні гази, які ракета випускає в атмосферу, розширюються у верхніх шарах, де тиск значно нижчий, і формують широку хмару. Ця хмара освітлюється сонцем, створюючи яскравий об'ємний слід, схожий на тіло медузи, а тонкі струмені газів нагадують щупальця.

Для того, щоб "Космічна медуза" стала видимою, потрібні кілька умов.

По-перше, запуск має відбуватися в сутінковий час, коли сонце вже або ще не видне на горизонті для спостерігачів на землі, але освітлює об'єкти на висоті понад 80-100 кілометрів.

По-друге, небо має бути достатньо ясним, щоб світловий ефект не закривали хмари.

По-третє, тип ракети та склад її палива впливають на форму і яскравість хмари вихлопів. Falcon 9, яка використовує рідкий кисень і гас, створює особливо видовищні ефекти завдяки великій кількості газів, що розширюються на висоті.

Це явище не нове – "Космічні медузи" спостерігали в різних куточках світу під час запусків Falcon 9 та інших ракет, таких як Soyuz чи Atlas V. Іноді їх плутають із НЛО або навіть сприймають як загрозу, наприклад, ядерний удар, через незвичайний вигляд. Проте це лише оптичний ефект, який не несе жодної небезпеки, але майже завжди є дуже видовищним.



Космічна медуза в небі над США / Фото Robert Sparks

Що відомо про запуск SpaceX?

Ракета Falcon 9 компанії SpaceX успішно стартувала з бази Ванденберг у Каліфорнії, США, із космодрому Space Launch Complex 4 East. Запуск відбувся о 11:13 за тихоокеанським часом (18:13 за київським часом), і на борту знаходилися два супутники місії TRACERS (Tandem Reconnection and Cusp Electrodynamics Reconnaissance Satellites), а також кілька додаткових невеликих апаратів NASA.

Ця подія стала 90-м запуском Falcon 9 у 2025 році, а перший ступінь ракети, який використовувався вже 16-й раз, успішно приземлився на майданчику Landing Zone.

Запуск ракети Falcon 9 з супутниками TRACERS – дивіться відео:

Метою місії TRACERS є дослідження процесу магнітного перез'єднання – явища, коли сонячний вітер, потік заряджених частинок від Сонця, взаємодіє з магнітосферою Землі, захисним магнітним полем нашої планети. Цей процес може викликати як красиві явища, наприклад, полярне сяйво, так і негативні наслідки – збої в роботі електромереж, супутників зв'язку та GPS-систем.



Магнітне перез'єднання / Фото NASA

До речі, нещодавно такі потоки спричинили магнітну бурю класу G1, яка накрила Землю 23 липня.

Два супутники TRACERS, названі T1 і T2, ідентичні за конструкцією та оснащені шістьма науковими інструментами для вимірювання електричних і магнітних полів, а також характеристик плазми – іонізованого газу, який заповнює космічний простір. Вони рухатимуться на сонячно-синхронній орбіті на висоті 590 кілометрів, проходячи через згадані коспіди над Північним і Південним полюсами.

Їхня особливість у тому, що вони летять один за одним із затримкою від 10 до 120 секунд, що дозволяє фіксувати зміни в часі та просторі. Основна частина місії триватиме 12 місяців, хоча запаси палива можуть дозволити продовжити дослідження.

Окрім TRACERS, на борту Falcon 9 були три додаткові апарати NASA:

Athena EPIC для тестування економічних способів запуску інструментів спостереження,

PExT для демонстрації технології перемикання між різними мережами зв'язку в космосі,

REAL – кубсат для вивчення втрати електронів в атмосфері Також ракета вивела кілька інших супутників від комерційних партнерів, зокрема для програм 5G-доступу та управління повітряним рухом.

Місія TRACERS є частиною програми NASA Small Explorers (SMEX) і має бюджет у 170 мільйонів доларів. Її результати будуть доступні для всіх охочих завдяки політиці відкритих даних агентства.