Белый дом предлагает резко урезать науку NASA: под угрозой десятки миссий

Новый бюджетный запрос Белого дома на 2027 год может серьезно изменить работу NASA. Документ предусматривает масштабные сокращения – особенно в научном направлении. Это заставило экспертов и научное сообщество бить тревогу.

Об этом рассказывает Space.com.

Почему бюджет NASA вызвал такую жесткую критику?

Администрация США предложила существенно урезать финансирование NASA в 2027 финансовом году. Общий бюджет агентства могут сократить на 23%, а научное направление – почти вдвое. В частности, финансирование Science Mission Directorate предлагают уменьшить с 7,25 миллиарда долларов до 3,9 миллиарда, что означает падение на 47%.

У The Planetary Society назвали этот документ беспрецедентным по масштабу и подходу. Главная претензия – непрозрачность. По словам представителя организации Кейси Дрейера, в бюджете даже не указано прямо, какие именно миссии закрываются. Чтобы это понять, нужно сравнивать его с предыдущими документами.

Более того, в запросе отсутствуют стандартные данные о финансировании прошлых лет – практика, которая использовалась более 60 лет. Это затрудняет анализ изменений и реальных сокращений.

Отдельно эксперты обратили внимание на размытые статьи расходов. Например, на "Mars Technology" заложено 438 миллионов долларов без детального объяснения, на что именно пойдут эти деньги. Это больше, чем бюджет всего направления гелиофизики, но конкретики нет.

Еще одна проблема – повторение старых решений. Фактически, это тот же бюджет, который Конгресс уже отклонил год назад. В нем даже остались ошибки: упоминается прекращение миссии Mars Sample Return, которая была отменена еще в 2026 году, а также есть неточности по финансированию James Webb Space Telescope.

Почему наука в NASA под угрозой?

Если документ примут, NASA может потерять более 40 научных проектов – это примерно треть всей программы. Под угрозой окажутся как будущие, так и уже активные миссии. Среди них – New Horizons, Juno и OSIRIS-APEX.

Сокращения также могут затронуть международные проекты. Говорится, в частности, об участии США в миссии ExoMars и марсоходе Rosalind Franklin, который разрабатывает European Space Agency. По словам Дрейера, это может подорвать доверие партнеров к США как к надежному союзнику в космических программах.

Что с полетами на Луну?

Программа Artemis сохранила поддержку. Именно в ее рамках недавно состоялась миссия Artemis 2 – первый за более чем 50 лет полет астронавтов в сторону Луны.

Однако эксперты отмечают: ставка на пилотируемые миссии делается за счет науки. Космические исследования не имеют коммерческой альтернативы – они требуют долгосрочных инвестиций и не приносят быстрой прибыли. Именно поэтому их традиционно финансирует государство.

Несмотря на резкую критику, окончательное решение остается за Конгрессом. В 2026 году подобную инициативу уже отклонили, а более 100 конгрессменов ранее поддержали увеличение финансирования науки NASA. Ожидается, что и на этот раз законодатели могут выступить против сокращений.

На фоне этого The Planetary Society снова запустила кампанию Save NASA Science, призывая общественность влиять на решение через обращение к Конгрессу.