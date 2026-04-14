Чому бюджет NASA викликав таку жорстку критику?

Адміністрація США запропонувала суттєво урізати фінансування NASA у 2027 фінансовому році. Загальний бюджет агентства можуть скоротити на 23%, а науковий напрям – майже вдвічі. Зокрема, фінансування Science Mission Directorate пропонують зменшити з 7,25 мільярда доларів до 3,9 мільярда, що означає падіння на 47%.

У The Planetary Society назвали цей документ безпрецедентним за масштабом і підходом. Головна претензія – непрозорість. За словами представника організації Кейсі Дрейєра, у бюджеті навіть не вказано прямо, які саме місії закриваються. Щоб це зрозуміти, потрібно порівнювати його з попередніми документами.

Щобільше, у запиті відсутні стандартні дані про фінансування минулих років – практика, яка використовувалася понад 60 років. Це ускладнює аналіз змін і реальних скорочень.

Окремо експерти звернули увагу на розмиті статті витрат. Наприклад, на "Mars Technology" закладено 438 мільйонів доларів без детального пояснення, на що саме підуть ці гроші. Це більше, ніж бюджет усього напрямку геліофізики, але конкретики немає.

Ще одна проблема – повторення старих рішень. Фактично, це той самий бюджет, який Конгрес уже відхилив рік тому. У ньому навіть залишилися помилки: згадується припинення місії Mars Sample Return, яка була скасована ще у 2026 році, а також є неточності щодо фінансування James Webb Space Telescope.

Чому наука в NASA під загрозою?

Якщо документ ухвалять, NASA може втратити понад 40 наукових проєктів – це приблизно третина всієї програми. Під загрозою опиняться як майбутні, так і вже активні місії. Серед них – New Horizons, Juno та OSIRIS-APEX.

Скорочення також можуть зачепити міжнародні проєкти. Мовиться, зокрема, про участь США у місії ExoMars і марсоході Rosalind Franklin, який розробляє European Space Agency. За словами Дрейєра, це може підірвати довіру партнерів до США як до надійного союзника у космічних програмах.

Що з польотами на Місяць?

Програма Artemis зберегла підтримку. Саме в її межах нещодавно відбулася місія Artemis 2 – перший за понад 50 років політ астронавтів у бік Місяця.

Однак експерти наголошують: ставка на пілотовані місії робиться коштом науки. Космічні дослідження не мають комерційної альтернативи – вони потребують довгострокових інвестицій і не приносять швидкого прибутку. Саме тому їх традиційно фінансує держава.

Попри різку критику, остаточне рішення залишається за Конгресом. У 2026 році подібну ініціативу вже відхилили, а понад 100 конгресменів раніше підтримали збільшення фінансування науки NASA. Очікується, що і цього разу законодавці можуть виступити проти скорочень.

На тлі цього The Planetary Society знову запустила кампанію Save NASA Science, закликаючи громадськість впливати на рішення через звернення до Конгресу.