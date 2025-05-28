NASA спасло межпланетную станцию Psyche, переключив двигатели за миллионы километров от Земли

NASA удалось устранить неисправность маршевых двигателей межпланетной станции Psyche, которая направляется к главному поясу астероидов между орбитами Марса и Юпитера. Инженеры агентства перевели систему с основной топливной линии, которая вышла из строя, на резервную.

Благодаря этому решению миссия продолжит путь, однако корабль остается без резерва на случай новых поломок в будущем, задолго до прибытия на цель, рассказывает 24 Канал.

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Проблемы с электроплазменными двигателями начались еще 1 апреля. Миссия к самому дорогому астероиду в истории потерпела сбой когда автоматика выключила все четыре двигателя из-за падения давления в системе подачи ксенона. Официально об инциденте стало известно 1 мая.

Угрозы для миссии тогда еще не было, но на середину июня запланирована важная коррекция траектории полета. За это время инженеры NASA провели диагностику и выяснили, что виноват неисправный клапан в топливопроводе.

Поскольку починить или заменить клапан на расстоянии миллионов километров от Земли невозможно, было решено переключиться на резервную линию подачи ксенона. После проверки ее исправности система готова снова работать.

В июне двигатели планируют запустить на полную мощность, а до того момента резервный клапан будет оставаться открытым.

Несколько слов о миссии Psyche

Напомним, что миссия Psyche стартовала в октябре 2023 года. Станция должна добраться до одноименного астероида в 2029 году. Объект считается вероятным металлическим ядром протопланеты, что не сформировалась. Поскольку человечество не имеет возможности заглянуть в ядро Земли, изучение Psyche дает уникальную возможность исследовать его аналог в космосе.