NASA готовит новый орбитальный спутник для связи с Марсом – кто будет разрабатывать аппарат

Американское аэрокосмическое ведомство обнародовало предварительные цели и технические требования к новому марсианскому орбитальному аппарату, который будет отвечать за связь и навигацию на Красной планете. Проект стоимостью 700 миллионов долларов должен обеспечить стабильную коммуникацию для миссий на поверхности и орбите Марса как минимум до 2035 года.

NASA представила проект под названием Mars Telecommunications Network – ранее его знали как Mars Telecommunications Orbiter. Документ с предварительными целями и требованиями агентство опубликовало 24 февраля. Речь идет о спутнике, который должен стать ключевой инфраструктурой связи для всех будущих марсианских миссий, рассказывает Space News.

Каким будет новый марсианский спутник?

У документе заложено 700 миллионов долларов на создание аппарата, который обеспечит "надежную и непрерывную связь" для техники на орбите и поверхности Марса. В то же время закон обязывает передать космический аппарат администрации до конца 2028 года, но не содержит прямого требования по его запуску именно к этой дате.

NASA определила четыре стратегические цели для Mars Telecommunications Network:

обеспечение связи для космических аппаратов, которые будут работать возле Марса до 2035 года;

предоставление услуг позиционирования, навигации и синхронизации времени (PNT);

поддержка связи для уже действующих марсианских миссий;

обеспечение связи и PNT для миссий, отрабатывающих технологии входа в атмосферу, спуска и посадки на Марс до 2035 года.

Фактически говорится о создании универсального телекоммуникационного "хаба", который станет основой для следующего этапа исследования планеты.

Технические требования к аппарату

В проекте документа прописано, что сателлит должен работать не менее пять лет. Предполагается поддержка скорости передачи данных до 100 мегабит в секунду при прямой связи с Землей.

Орбитальный аппарат также должен быть совместимым с сетью Deep Space Network – глобальной системой антенн NASA для связи с дальними космическими миссиями (ред. такой себе космический интернет).

Интересно, что NASA не требует обязательного использования оптической (лазерной) связи между аппаратом и Землей, хотя такие системы способны обеспечить значительно более высокую скорость передачи данных. В то же время документ не запрещает применение оптических каналов, оставляя это на усмотрение участников тендера.

В тексте также четко указано: "будущий спутник будет сосредоточен исключительно на связи и навигации". Часть научного сообщества надеялась, что NASA добавит к аппарату один или несколько научных инструментов, однако другие эксперты отмечали – бюджет и сроки реализации вряд ли позволят расширить миссию за пределы телекоммуникационной инфраструктуры.

Кто сможет подать заявку?

Точный график закупки NASA пока не обнародовала, но сообщила, что проект запроса на предложения появится в ближайшее время. Комментарии к обнародованным требованиям принимают до 10 марта.

Условия участия будут ограничены положениями бюджетного закона. Подать заявки смогут только те компании, которые в 2024 или 2025 финансовых годах получали финансирование NASA на коммерческие исследования альтернативных подходов к программе возвращения образцов с Марса и предлагали отдельный орбитальный телекоммуникационный аппарат для поддержки полного цикла такой миссии.

В конце января NASA уже публиковала предварительный список потенциально допущенных компаний, однако отозвала его без объяснений менее чем за сутки. В перечне были:

Blue Origin

L3Harris Technologies

Lockheed Martin

Northrop Grumman

Rocket Lab

SpaceX

Quantum Space

Whittinghill Aerospace

Все они участвовали в исследованиях в рамках программы Mars Sample Return.

Кто уже активно заявил об интересе

Заметнее всего о заинтересованности в проекте заявили Blue Origin и Rocket Lab.

Blue Origin в заметке в соцсети X сообщила, что предлагает интегрированное решение: ракету New Glenn и марсианскую платформу Blue Ring. Компания подчеркнула, что обе системы имеют проверенное наследие полетов. В то же время New Glenn осуществила два запуска, а полноценный космический аппарат Blue Ring еще не летал – в космосе тестировали только его отдельные компоненты.

Rocket Lab в своем блоге сделала акцент на вертикальной интеграции: собственные космические аппараты, опыт глубоких космических миссий, ракеты-носители и полный цикл создания космических систем. Компания напомнила о разработке двух аппаратов ESCAPADE, которые были запущены к Марсу в ноябре, а также о компонентах, работающих в составе других марсианских миссий.

Отдельно в Rocket Lab отметили, что не вовлечены в программу Artemis, а значит могут полностью сосредоточиться на марсианском направлении. Генеральный директор компании Питер Бек во время финансового отчета 26 февраля заявил, что Rocket Lab считает себя самым сильным претендентом на реализацию программы Mars Telecommunications Orbiter.

По его словам, компания находится в выгодной позиции перед конкурсом, хотя и признает, что другие участники также считают себя способными выполнить эту задачу.