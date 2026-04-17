SpaceX впервые летит к Марсу: NASA согласовало миссию с европейским ровером на борту

После десятилетий задержек европейский марсоход Rosalind Franklin наконец получил шанс отправиться на Красную планету. NASA официально поддержало миссию ExoMars и поможет с запуском, который планируют осуществить ракетой SpaceX Falcon Heavy не ранее 2028 года.

Об этом американское космическое ведомство недавно рассказало в официальном пресс-релизе. Детали миссии можно найти на сайте NASA.

Что ровер будет делать на Марсе?

Европейская миссия ExoMars, которая годами находилась в неопределенном состоянии, получила новый шанс на реализацию. NASA включило марсоход Rosalind Franklin в свои планы запусков, что фактически спасло проект, которому уже около четверти века.

Главной особенностью этого ровера является способность бурить марсианский грунт на глубину до двух метров. Это принципиально важно, ведь поверхность Марса практически стерильна. Из-за отсутствия полноценной атмосферы и магнитного поля планета постоянно подвергается воздействию космической радиации, которая разрушает органические молекулы. Именно поэтому ученые предполагают, что возможные следы жизни могли сохраниться только под поверхностью.

Rosalind Franklin станет первым аппаратом, который сможет настолько глубоко исследовать марсианский грунт в поисках биологических признаков. Для анализа образцов он будет использовать масс-спектрометр, предоставленный NASA. Кроме того, американское агентство обеспечит ровер радиоизотопными нагревательными элементами, которые помогут поддерживать рабочую температуру систем в суровых условиях Марса.

Отдельное внимание уделили посадочной платформе. Ранее ее создавали в России (проект "Казачок"), но после российского вторжения в Украину и начала полномасштабной войны в 2022 году от этого решения отказались. Теперь NASA поможет завершить разработку новой платформы для посадки.

Когда и откуда будет стартовать марсоход?

Запуск планируют осуществить со стартовой площадки 39A в Космическом центре имени Кеннеди в США. Это связано с ограничениями на транспортировку радиоактивных материалов за пределы страны. Для доставки аппарата выбрали тяжелую ракету Falcon Heavy от SpaceX – для компании это станет первой миссией к Марсу.

Почему это хорошие новости?

Несмотря на оптимистичные планы, путь к запуску был сложным. Проект неоднократно переносили по техническим и политическим причинам. Более того, даже нынешнее решение NASA оказалось под угрозой из-за сокращения бюджета агентства во времена администрации Дональда Трампа.

Впрочем, в итоге миссию решили поддержать. В начале 2024 года NASA и ESA подписали Меморандум о взаимопонимании, которым была официально закреплена договоренность о расширении работы NASA над марсоходом. Позже в том же году в ходе обзора KDP-A/B было утверждено начало разработки концепции ROSA на этапе B, и проект успешно прошел все критерии успешности предварительного осмотра.

Европа профинансирует основную часть расходов, тогда как США обеспечит ключевые технологии и запуск. Если миссия будет успешной, это станет совместным достижением, которое откроет новую страницу в исследовании Марса – в частности, в поиске признаков жизни под его поверхностью.