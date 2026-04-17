Об этом пишет Space.com со ссылкой на позицию Айзекмана, которую он озвучил после громкого успеха Artemis 2.

Действительно ли высадка на Луну уже рядом?

Экипаж миссии Artemis 2, которая стала первой пилотируемой в рамках новой лунной программы NASA, вернулся на Землю меньше недели назад – и уже включился в работу над следующими этапами исследования Луны.

Астронавт Кристина Кох даже продемонстрировала в своем инстаграме, как именно происходят подготовительные занятия и тренировки.

Готова ли команда к высадке на Луну?

Командир миссии Рид Вайзман вместе с Виктором Гловером, Кристиной Кох и канадским астронавтом Джереми Хансеном провели 10 дней в космосе, совершив полет вокруг обратной стороны Луны на корабле Orion. За это время они не только выполнили технические задачи, но и поделились изображениями и впечатлениями, которые привлекли внимание миллионов людей по всему миру.

Во время пресс-конференции после возвращения Вайзман отметил, что миссия имела целью не только проверку технологий, но и объединение людей. По его словам, команда стремилась создать момент, который заставит мир остановиться и посмотреть вверх.

Artemis 2 стала ключевым этапом – это был первый пилотируемый запуск капсулы Orion. Основная цель заключалась в проверке систем жизнеобеспечения и готовности корабля к длительным полетам в окололунном пространстве. И, как отмечают сами астронавты, эти испытания прошли успешно.

По словам Вайзмана, корабль показал себя даже лучше, чем ожидалось. Среди немногих проблем была температура в кабине в начале миссии, однако ее оперативно отрегулировали с Земли. В общем, система поддержки экипажа работала стабильно, что дает основания говорить о готовности к более сложным полетам.

Астронавты отмечают: впереди еще много работы. Особенно это касается подготовки к миссиям продолжительностью 30 – 45 дней, которые запланированы для следующих этапов программы.

В то же время теперь, после успешного завершения Artemis 2, в команде звучит значительно больше уверенности. Вайзман отметил, что после личного опыта полета к Луне эта задача уже не кажется таким большим прыжком, как раньше.

По его словам, если бы на борту уже был посадочный модуль, часть экипажа была бы готова попробовать совершить посадку прямо во время этой миссии.

Что дальше?

Следующей станет миссия Artemis 3. Она предусматривает тренировку стыковки на орбите Земли с лунными посадочными модулями, которые разрабатывают SpaceX и Blue Origin. Запуск пока планируют на середину 2027 года.

Ранее именно Artemis 3 рассматривалась как первая миссия с высадкой на Луну в 2028 году, однако позже NASA изменило архитектуру всей программы Artemis. Это несколько отсрочило высадку людей, которая теперь запланирована в рамках миссии Artemis 4.

Несмотря на техническую сложность, в NASA убеждены: высадка людей на Луну – это вполне реалистичная цель в ближайшем будущем. Если график будет соблюден, то в NASA планируют в рамках миссии Artemis 4 доставить астронавтов в район южного полюса Луны уже в конце 2028 года.