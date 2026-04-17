Про це пише Space.com з посиланням на позицію Айзекмана, яку він озвучив після гучного успіху Artemis 2.

Чи справді висадка на Місяць уже поруч?

Екіпаж місії Artemis 2, яка стала першою пілотованою у межах нової місячної програми NASA, повернувся на Землю менше ніж тиждень тому – і вже включився в роботу над наступними етапами дослідження Місяця.

Астронавтка Крістіна Кох навіть продемонструвала у своєму інстаграмі, як саме відбуваються підготовчі заняття і тренування.

Чи готова команда до висадки на Місяць?

Командир місії Рід Вайзман разом із Віктором Гловером, Крістіною Кох та канадським астронавтом Джеремі Гансеном провели 10 днів у космосі, здійснивши політ навколо зворотного боку Місяця на кораблі Orion. За цей час вони не лише виконали технічні завдання, а й поділилися зображеннями та враженнями, які привернули увагу мільйонів людей по всьому світу.

Під час пресконференції після повернення Вайзман наголосив, що місія мала на меті не лише перевірку технологій, а й об'єднання людей. За його словами, команда прагнула створити момент, який змусить світ зупинитися і подивитися вгору.

Artemis 2 стала ключовим етапом – це був перший пілотований запуск капсули Orion. Основна мета полягала у перевірці систем життєзабезпечення та готовності корабля до тривалих польотів у навколомісячному просторі. І, як зазначають самі астронавти, ці випробування пройшли успішно.

За словами Вайзмана, корабель показав себе навіть краще, ніж очікувалося. Серед небагатьох проблем була температура в кабіні на початку місії, однак її оперативно відрегулювали із Землі. Загалом, система підтримки екіпажу працювала стабільно, що дає підстави говорити про готовність до складніших польотів.

Астронавти наголошують: попереду ще багато роботи. Особливо це стосується підготовки до місій тривалістю 30 – 45 днів, які заплановані для наступних етапів програми.

Водночас тепер, після успішного завершення Artemis 2, у команді звучить значно більше впевненості. Вайзман зазначив, що після особистого досвіду польоту до Місяця ця задача вже не здається таким великим стрибком, як раніше.

За його словами, якби на борту вже був посадковий модуль, частина екіпажу була б готова спробувати здійснити посадку просто під час цієї місії.

Що далі?

Наступною стане місія Artemis 3. Вона передбачає тренування стикування на орбіті Землі з місячними посадковими модулями, які розробляють SpaceX і Blue Origin. Запуск наразі планують на середину 2027 року.

Раніше саме Artemis 3 розглядалася як перша місія з висадкою на Місяць у 2028 році, однак пізніше NASA змінило архітектуру всієї програми Artemis. Це дещо відтермінувало висадку людей, яка тепер запланована в рамках місії Artemis 4.

Попри технічну складність, у NASA переконані: висадка людей на Місяць – це цілком реалістична ціль у найближчому майбутньому. Якщо графік буде дотримано, то в NASA планують в рамках місії Artemis 4 доставити астронавтів до району південного полюса Місяця вже наприкінці 2028 року.