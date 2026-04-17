Про це американське космічне відомство нещодавно розповіло в офіційному пресрелізі. Деталі місії можна знайти на сайті NASA.

Що ровер робитиме на Марсі?

Європейська місія ExoMars, яка роками перебувала у невизначеному стані, отримала новий шанс на реалізацію. NASA включило марсохід Rosalind Franklin до своїх планів запусків, що фактично врятувало проєкт, якому вже близько чверті століття.

Головною особливістю цього ровера є здатність бурити марсіанський ґрунт на глибину до двох метрів. Це принципово важливо, адже поверхня Марса практично стерильна. Через відсутність повноцінної атмосфери та магнітного поля планета постійно піддається впливу космічної радіації, яка руйнує органічні молекули. Саме тому вчені припускають, що можливі сліди життя могли зберегтися лише під поверхнею.

Rosalind Franklin стане першим апаратом, який зможе настільки глибоко досліджувати марсіанський ґрунт у пошуках біологічних ознак. Для аналізу зразків він використовуватиме мас-спектрометр, наданий NASA. Крім того, американське агентство забезпечить ровер радіоізотопними нагрівальними елементами, які допоможуть підтримувати робочу температуру систем у суворих умовах Марса.

Окрему увагу приділили посадковій платформі. Раніше її створювали в Росії (проєкт "Казачок"), але після російського вторгнення в Україну та початку повномасштабної війни у 2022 році від цього рішення відмовилися. Тепер NASA допоможе завершити розробку нової платформи для посадки.

Коли та звідки стартуватиме марсохід?

Запуск планують здійснити зі стартового майданчика 39A у Космічному центрі імені Кеннеді у США. Це пов'язано з обмеженнями на транспортування радіоактивних матеріалів за межі країни. Для доставки апарата обрали важку ракету Falcon Heavy від SpaceX – для компанії це стане першою місією до Марса.

Чому це хороші новини?

Попри оптимістичні плани, шлях до запуску був складним. Проєкт неодноразово переносили через технічні та політичні причини. Ба більше, навіть нинішнє рішення NASA опинилося під загрозою через скорочення бюджету агентства за часів адміністрації Дональда Трампа.

Втім, у підсумку місію вирішили підтримати. На початку 2024 року NASA та ESA підписали Меморандум про взаєморозуміння, яким було офіційно закріплено домовленість про розширення роботи NASA над марсоходом. Пізніше того ж року в ході огляду KDP-A/B було затверджено початок розробки концепції ROSA на етапі B, і проєкт успішно пройшов усі критерії успішності попереднього огляду.

Європа профінансує основну частину витрат, тоді як США забезпечить ключові технології та запуск. Якщо місія буде успішною, це стане спільним досягненням, яке відкриє нову сторінку в дослідженні Марса – зокрема, у пошуку ознак життя під його поверхнею.