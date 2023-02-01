Потеряли почти все фото Юпитера: во время пролета мимо планеты NASA JunoCam зафиксировала аномалию

Команда NASA Juno сейчас оценивает состояние камеры на борту космического аппарата Juno после недавнего пролета мимо Юпитера. Во время 48 пролета 22 января камера JunoCam столкнулась с проблемой, которая не позволила ей получить все запланированные изображения.

Данные по космическому аппарату указывают на то, что камера столкнулась с проблемой во время предыдущего близкого пролета газового гиганта в прошлом месяце, но во время этого пролета проблема длилась более длительный период времени.

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Большинство фото потеряно

Первые 214 изображений JunoCam, полученные во время пролета, были непригодны для использования, но остальные 44 изображения были хорошего качества и пригодны для использования. Команда миссии оценивает инженерные данные, полученные в ходе последних пролетов, и исследует первопричину аномалии. В настоящее время камера JunoCam будет оставаться включенной и работать в своем номинальном режиме.



Поврежденное фото Юпитера / Фото NASA

JunoCam это цветная камера видимого света, предназначенная для съемки облачных вершин Юпитера. Первоначально разработанная для привлечения общественности, она оказалась важной и для научных исследований. Камера была рассчитана на работу в среде высокоэнергетических частиц Юпитера в течение минимум семи орбит, но сейчас она проработала гораздо дольше.

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Миссия Juno

Лаборатория реактивного движения NASA, подразделение Калифорнийского технологического института в Пасадене, штат Калифорния, управляет миссией Juno, являющейся частью программы NASA "Новые границы". Космический аппарат построен и эксплуатируется компанией Lockheed Martin Space в Денвере. Juno должна совершить свой 49-й пролет мимо Юпитера 1 марта.