NASA уже собирает ракету для миссии Artemis 3, которая стартует в 2027 году

Инженеры NASA приступили к сборке сегментов ракеты-носителя Space Launch System (SLS), которая запустит миссию Artemis 3. Ключевым событием этой недели стало прибытие нижнего сегмента левого твердотопливного ускорителя в здание вертикальной сборки (VAB) во Флориде.

Это лишь первый из многих шагов, которые должны завершить подготовку к запуску, запланированному на середину или конец 2027 года. Об этом пишет издание Space.com.

Чего мы ждем от Artemis и как идет подготовка к миссии

Два гигантских твердотопливных ускорителя (SRB) являются сердцем стартовой мощности SLS. Каждый из них имеет высоту 54 метра. Когда эти двигатели заработают на стартовой площадке, они создадут совокупную тягу в 3 266 тонн. Это обеспечивает более 75 процентов всей мощности ракеты во время отрыва от земли.

Ускорители будут заправлены специальной смесью из полибутадиена акрилонитрила, перхлората аммония и алюминиевого порошка. Их общий вес достигает 1,45 миллиона килограммов. Особенность таких двигателей заключается в том, что после зажигания твердого топлива их невозможно отключить до полного выгорания. Без этой колоссальной энергии четыре основных двигателя RS-25 на центральном блоке просто не смогли бы оторвать тяжелую конструкцию от поверхности.

Процесс подготовки к миссии "Артемида-3" несколько отличается от предыдущих этапов. Центральная ступень ракеты прибыла в Центр имени Кеннеди еще в мае 2026 года, однако на тот момент она была без секции двигателей. После того как инженеры присоединят этот узел, начнется длительный период интеграции остальных компонентов. Хотя график предусматривает определенный запас времени, специалисты не спешат с окончательной сборкой всех частей.

Агентство стремится завершить генеральную репетицию заправки ракеты (так называемую wet dress rehearsal) до конца этого года,

– заявил администратор NASA Джаред Айзекман.

Миссия Artemis 3 станет второй пилотируемой миссией программы и важным технологическим мостом. Несмотря на то, что экипаж из четырех человек не будет высаживаться на поверхность Луны во время этого полета, они проведут около двух недель на низкой околоземной орбите. Основная задача заключается в испытании процедур сближения и стыковки с прототипами лунных посадочных модулей, которые разрабатывают частные компании SpaceX и Blue Origin.

Астронавты сначала состыкуются с посадочным аппаратом Blue Moon от компании Blue Origin. После стыковки они перейдут в кабину экипажа модуля, где смогут опробовать элементы новых скафандров для внекорабельной деятельности (EVA), предназначенных специально для работы на поверхности Луны.

Следующим этапом станет стыковка с кораблем Starship от SpaceX. Представители компании Илона Маска отметили, что для этой миссии будет использована версия Starship V3, оснащенная стыковочным адаптером. Это новейшая модификация корабля с повышенной эффективностью запуска, однако она еще не будет иметь полноценной системы жизнеобеспечения, поэтому астронавты не будут заходить внутрь.

Эта серия сложных орбитальных маневров позволит NASA убедиться в надежности аппаратных средств перед следующим шагом. Если испытания в 2027 году пройдут успешно, то первая реальная высадка астронавтов на Луну в рамках программы Artemis состоится во время миссии Artemis 4, которую предварительно запланировали на конец 2028 года.

Таким образом, текущая сборка ракеты во Флориде является фактическим началом практической реализации возвращения человечества на спутник Земли.